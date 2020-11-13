Как приготовить алкогольный коктейль Elderflower Collins: попробуй себя в роли барMENa
Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт коктейля Elderflower Collins.
Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Elderflower Collins – освежающий алкогольный коктейль, приготовленный на основе водки Nemiroff De Luxe.
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Elderflower Collins – это твист на алкогольный коктейль John Collins. Если в оригинале используется джин, то в нашем случае – водка Nemiroff De Luxe. К напитку входит сок лимона, а также газированная вода. А сам коктейль классифицируется как long-drink.
История появления коктейля John Collins
Историк напитков, Дэвид Вондрич, считает, что этот коктейль появился в 50 годы 19 века в Нью-Йорке. Он напоминал пунши на основе джина, которые ранее подавались в клубах Лондона еще в первой половине 19 века. По его мнению, коктейль состоял из джина, сока лимона, охлажденной газированной воды, а также ликера Мараскино.
Рецептом Elderflower Collins с нами поделился Nemiroff Brand Ambassador в Польше, бывший совладелец бара Woda Ognista, а также бар-консультант Патрик Ковальски.
Приготовление Elderflower Collins
Коктейль готовится на основе водки Nemiroff De Luxe / Фото nemiroff_ambassador_poland
Ингредиенты:
- Nemiroff De Luxe – 40 мл
- Сок лимона – 15 мл
- Тоник – 1 банка
- Сироп из цветов бузины – 20 мл
- Свежий огурец – 2 слайсы
- Свежая мята – несколько листочков
Приготовление Elderflower Collins:
- Положи в высокий стакан лед.
- Добавь внутрь слайсы свежего огурца.
- Налей сироп из цветов бузины.
- Добавь сок свежего лимона.
- Налей водку Nemiroff De Luxe.
- Добавь тоник и перемешай все.
- Укрась сверху листочками мяты.
Видео с приготовлением коктейля Elderflower Collins:
Наслаждайся Elderflower Collins в хорошей компании, чтобы расслабиться и хорошо провести вечер!
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