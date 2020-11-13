Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт коктейля Elderflower Collins.

Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Elderflower Collins – освежающий алкогольный коктейль, приготовленный на основе водки Nemiroff De Luxe.

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Elderflower Collins – это твист на алкогольный коктейль John Collins. Если в оригинале используется джин, то в нашем случае – водка Nemiroff De Luxe. К напитку входит сок лимона, а также газированная вода. А сам коктейль классифицируется как long-drink.

История появления коктейля John Collins

Историк напитков, Дэвид Вондрич, считает, что этот коктейль появился в 50 годы 19 века в Нью-Йорке. Он напоминал пунши на основе джина, которые ранее подавались в клубах Лондона еще в первой половине 19 века. По его мнению, коктейль состоял из джина, сока лимона, охлажденной газированной воды, а также ликера Мараскино.

Рецептом Elderflower Collins с нами поделился Nemiroff Brand Ambassador в Польше, бывший совладелец бара Woda Ognista, а также бар-консультант Патрик Ковальски .

Приготовление Elderflower Collins



Коктейль готовится на основе водки Nemiroff De Luxe / Фото nemiroff_ambassador_poland

Ингредиенты:

Nemiroff De Luxe – 40 мл

Сок лимона – 15 мл

Тоник – 1 банка

Сироп из цветов бузины – 20 мл

Свежий огурец – 2 слайсы

Свежая мята – несколько листочков

Приготовление Elderflower Collins :

Положи в высокий стакан лед. Добавь внутрь слайсы свежего огурца. Налей сироп из цветов бузины. Добавь сок свежего лимона. Налей водку Nemiroff De Luxe. Добавь тоник и перемешай все. Укрась сверху листочками мяты.

Видео с приготовлением коктейля Elderflower Collins :

Наслаждайся Elderflower Collins в хорошей компании, чтобы расслабиться и хорошо провести вечер!