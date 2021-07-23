Собственно, зарплата – это деньги, которые мы получаем за работу. Она, безусловно, мотивирует – работать хорошо, работать лучше. Но есть в области мотивации не менее важные элементы.

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Это как раз об эмоциональной зарплате

Ее чаще всего определяют как нефинансовый заработок, неэкономические выгоды. То, что делает человека работником, а не винтиком. То, что формирует рабочую зону комфорта.

Эмоциональная заработная плата призвана удовлетворить личные, семейные, профессиональные потребности работника, улучшая качество их жизни и баланс между работой и жизнью вне работы.

Что в нее входит

Здесь много факторов. Для кого-то важна возможность общаться и заводить друзей в рабочей среде.

Для кого-то – гибкий рабочий график, офис дома или близко к дому и тому подобное.



Эмоциональная зарплата – то, о чем должен заботиться и работник, и работодатель / Фото unsplash

И не надо думать, что эмоциональная зарплата важна только для работников

Работодателю выгодно позаботиться о ней, чтобы работник был эффективным. Низкие производственные показатели, текучесть кадров – это часто последствия недовольства людей как раз не зарплатой, а другими факторами на работе.

Чтобы не было расходов на отбор, обучение и администрирования персонала, лучше работодателю иметь довольных работников, правда ведь?

Что работает, а что – нет

К сожалению, многие работодатели у нас пока относятся к эмоциональной зарплате формально. Они думают, что выплата премии или, например, ремонт туалета – этого достаточно. Да нет, если в компании не сформирован правильный климат, даже на улучшения работники реагируют отрицательно или безразлично.

Выгорания, стресс, переутомление – это все не лечится новым туалетом. Гораздо лучше, к примеру, влияет создание гибких графиков или увеличения отпусков.



Выгорания, стрессы и переутомление не лечатся ремонтами и премиями / Фото unsplash

О чем следует позаботиться работодателю, формируя эмоциональную зарплату

О психологической компенсации

Это главный метод воздействия. Надо понимать, что действительно невероятную силу имеют такие факторы как личное признание, поддержка и благодарность.

О профессиональном развитии

Если работник продуктивен и дает хорошие результаты, следует открыть ему возможность для профессионального развития. И здесь опять же речь не о так о повышении зарплаты, как о лучшей должность или чем-то другом, что дает ощущение роста в компании.

О примирении

Компания должна рассматривать работника как человека в целом, а не только как часть рабочего процесса. Иметь частную жизнь без отрыва от работы – это не преступление, и не беда, если производительность от того растет. А она, что давно и не раз доказано, таки растет.

И об общении

Работник должен чувствовать себя услышанным и ценимым.

Именно на таких принципах базируются самые успешные компании мира. Бери пример!