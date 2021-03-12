Есть ли что-то общее между знаком Зодиака твоей возлюбленной и ее эрогенными зонами? Однозначно есть. Men 24 расскажет тебе, каким зонам тела твоей партнерши нужно посвятить максимум внимания, чтобы подарить ей огромное удовольствие.

Эрогенные зоны – участки тела, которые имеют самую высокую чувственность. И, как оказалось, у каждого знака Зодиака эти зоны свои. Узнай, какую часть тела своей возлюбленной тебе следует ласкать, чтобы подарить ей приятные ощущения.

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Овен, волос ы

Технически волос ы – не совсем часть тела. Но Овнам безумно нравится, когда им в волосы запускают руку. Ты можешь играть ее волосами, нюхать их, дуть на них. Все это возбуждает и дарит ряд приятных ощущений.



Овнам нравится, когда играют с их волосами / Фото Unsplash

Телец, шея и горло

Сладкие поцелуи в шею возбуждают Тельцов. Поэтому не поленись ласкать шею своей возлюбленной. Можешь слегка проходиться по ней пучками своих пальцев, целовать или плавно массировать. К слову, расслабляющий массаж шеи может стать отличной прелюдией, если твоя партнерша Телец по гороскопу.

Близнецы, руки

Твоя задача – сосредоточить все внимание рукам своей любимой. Для максимальной интимности можно использовать перышко. Легкие прикосновения буквально сведут с ума партнершу.

Рак, грудь

Если твоя любимая по гороскопу Рак, то тебе сказочно повезло. Ты можешь смело браться за ее грудь, целуя ее. Именно контакт с этой частью тела позволяет партнерше получить невероятное удовольствие.



Главная эрогенная зона Раков – грудь / Фото Unsplash

Лев, хребет

Если твоя вторая половина Лев, то тебе нужно сосредоточиться на ее позвоночнике. Можешь сделать плавный массаж позвоночника. Он наполнит возлюбленную страстью. Более того, правильно сделанный массаж поможет убрать напряжение и повысить эмоциональную близость.

Дева, живот

Можешь слегка целовать или покусывать живот своей возлюбленной. Для определенной пикантности используй кубики льда или взбитые сливки. Это позволит превратить прелюдию в настоящую эротическую игру, возбуждать вас обоих.

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Весы, ягодицы

Если твоя партнерша Весы, то тебе однозначно следует сконцентрировать внимание ее ягодицам. Можешь шлепать ее, разминать или целовать. Добавь немного силы, но не переусердствуй. Твоя партнерша должна чувствовать уверенность в твоих движениях, но не грубость.

Скорпионы, все тело

Мужчинам, чьи возлюбленные Скорпионы по гороскопу, удалось сорвать джекпот. Оно и неудивительно, ведь женщины, рожденные под этим знаком, могут похвастаться тем, что буквально все их тело усеяно эрогенными зонами. Но не забывай и о голову. Очень умные Скорпионы возбуждаются и от интеллектуальных разговоров.

Стрелец, бедра

Проведи рукой по внутренней стороне бедра своей возлюбленной. Целуй и сжимай. Все это позволит получить незабываемое удовольствие. А еще ты можешь дразнить свою партнершу. Для этого можно водить рукой максимально близко к гениталиям, но не прикасаться к ним.



Если твоя любимая Стрелец, то стоит обратить внимание на ее бедра / Фото Unsplash

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Козерог, ноги

Достаточно легко коснуться ноги своей возлюбленной, чтобы свести ее с ума. Особого внимания заслуживает зона под коленями. Проведи легонько по ней рукой, чтобы подарить партнерше райское удовольствие.

Водолей, икры

Ты можешь слегка покусывать или целовать икры своей возлюбленной. Не стесняйся щекотать их, а также разминать. Но делай все без чрезмерной агрессии. Меньше, чтобы тебе нужно, – оставлять синяки на ее теле.

Рыбы, ступни

Ступни – замечательная часть тела для эротических игр. Ты можешь сделать расслабляющий массаж своей возлюбленной. А можешь пощекотать ее. Целуй и покусывай ступни своей партнерши, даря ей кайф.



Массируй ступни своей возлюбленной, если она по гороскопу Рыба / Фото Unsplash

Конечно же, каждая женщина неповторима. Поэтому ты просто обязан изучать ее тело, чтобы выявить именно те зоны, которые однозначно требуют максимального внимания. Помни о том, что качественный разогрев перед сексом гарантирует огромное удовольствие вам обоим!