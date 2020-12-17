Усе наше тіло всіяне нервовими закінченнями, тож гріх ними не скористатися під час заняття сексу. А додаткову стимуляцію можна робити за допомогою кубиків льоду, які є у кожного в морозильнику. Читай на Men 24, як освіжити своє інтимне життя за допомогою кубиків льоду.

Якщо ти почнеш стимулювати нейрорецептори відчуттями тепла та холоду під час прелюдії, ти зможеш досягнути бажаної напруги та подарувати задоволення своїй коханій. Для цього тобі потрібні кубики льоду. Розповідаємо на Men 24, як звичайні кубики льоду можуть подарувати незвичайні відчуття під час сексу.

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Еротичний масаж

Поклади біля ліжка миску з кількома кубиками льоду. Потім візьми один, ковзаючи ним по шкірі своєї дівчини. Щойно тіло відчуватиме холод від льоду, його нерви напружаться. Це дозволить їй потім відчувати більше твоїх дотиків.



Спробуй зробити коханій еротичний масаж / Фото adobestock

Якщо ж ти хочеш довести її до приємного божевілля – не дозволяй кубикам льоду ковзати по її ерогенних зонах – сосках, внутрішній стороні стегна – до останнього моменту. Це додасть трішки приємної напруги.

Порада: ніколи не торкайся її геніталій льодом. Пам'ятай про те, що вони надзвичайно чутливі.

Змінюй температуру

Щойно її тіло нагріється, воно розслабиться. Натомість холод додає певну напругу. Тож твоя задача – бавитися з температурою.

Спробуй підняти температуру її тіла зігріваючою ароматичною олією, а потім проведи кубиком льоду. Холодний шок викличе у неї позитивне тремтіння. Не забувай, що чудовим нагрівальним елементом є також твої губи.



Змінюй температуру від низької до високої / Фото adobestock

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Оральний секс з кубиками льоду

Поклади до рота кубик льоду та потримай його трішки. Потім занурся своїй коханій поміж ніг. Вона одночасно відчує тепло твого дихання, а також холод кубика льоду, що забезпечує їй напругу (від холоду) та розслаблення (від тепла).



Лід може дозволити відтермінувати оргазм / Фото istock

Лід відтерміновує оргазм

Якщо ти розумієш, що близький до фіналу, то можеш відтермінувати процес за допомогою кубика льоду. Попроси її покласти кубик льоду до рота або дозволь ковзати ним по твоєму тілу. Таким чином ти відкладеш момент кульмінації.

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Додай різноманітності своєму інтимному життю. Достатньо усього одного кубика льоду, щоб подарувати коханій приємні та несподівані відчуття. Гайда пробувати цієї ночі!