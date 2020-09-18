У намаганні подарувати оргазм ми часто зосереджуємо усю свою увагу на пошуку точки G. Але не лише її стимуляція дозволить отримати повну палітру відчуттів під час цього приємного процесу. Тож цього разу ми вирішили нагадати тобі про 5 ерогенних зон на жіночому тілі, які чомусь часто недоотримують достатньо уваги.

Жіноче тіло буквально всіяне ділянками, які потребують твоєї уваги. Тож не концентруйся лише на геніталіях і грудях своєї партнерки. Men 24 розповість про ще 5 ерогенних зон, які слід залучити під час заняття сексом.

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Ноги

Годі вважати, що захоплення ногами – прерогатива футфетишистів. Насправді на її чарівних ніжках надзвичайно багато нервових закінчень, тож твої дотики до них даруватимуть їй лише насолоду.

Головне – не перестаратися. Песть її ніжки, а не намагайся люто лоскотати. Хоча, можливо це теж заводить твою партнерку…

Спина

Її спина також усіяна нервовими закінченнями. Тож не лінуйся ніжно пройтися по ній кінчиками своїх пальців. Проведи долонями по хребту, цілуй її лопатки та плечі. Не забувай звертати увагу на реакції своєї коханої. Вони стануть дороговказом, куди можна лізти, а куди – ні.

Якщо партнерка стомлена після роботи – не полінуйся зробити їй розслабляючий масаж. Це буде відмінний подарунок, який подарує задоволення вам обом.



Не оминай увагою її спину та плечі / Фото Alarmy

Живіт

Не забувай пестити її живіт. Це можна спокійно робити не лише перед, а й під час сексу. Наприклад, у позиції вершниці обличчям до тебе. Так ти можеш не лише насолоджуватися красою її тіла та підтримувати зоровий контакт, а й ніжно погладжувати її животик.

Також можеш цілувати живіт. Для максимального ефекту слід використати збиті вершки або мед.

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Сідниці

Ясна річ, що про сідниці своєї коханої ти не забуваєш. Але бувають ситуації, коли їм дістається значно менше уваги, ніж би того хотілося.

Тут головне – вибрати правильний підхід. Одним панянкам подобаються ніжні погладжування. Інші ж віддають перевагу легким проявам агресії. Не переборщи!



Не забувай пестити її сідниці під час сексу / Фото istock

Згин колін і ліктів

Твоя задача – провести пальцем на згині колін або ліктів. Деякі панянки просто божеволіють від цього. Якщо ж твоя кохана не реагує на твої дотики у цих зонах – спокійно повертайся до тих, про які ми розповіли вище.

Ми не стомлюємося нагадувати про те, що кожна дівчина – індивідуальність. Тож і ерогенні зони у панянок можуть (і будуть) відрізнятися. Тож досліджуй її тіло та даруй насолоду.