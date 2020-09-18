В попытке подарить оргазм мы часто сосредотачиваем все свое внимание на поиске точки G. Но не только ее стимуляция позволит получить полную палитру ощущений во время этого приятного процесса. В этот раз мы решили напомнить тебе о 5 эрогенных зонах на женском теле, которые почему-то часто недополучают достаточно внимания.

Женское тело буквально усеяно участками, которые нуждаются в твоём внимании. Поэтому не концентрируйся только на гениталиях и груди своей партнерши. Men 24 расскажет об еще 5 эрогенных зонах, которые следует использовать во время занятия сексом.

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Ноги

Считать, что обожание ног – только прерогатива футфетишистов немного глупо. На самом деле на ее волшебных ножках очень много нервных окончаний, поэтому твои прикосновения к ним будут дарить ей только наслаждение.

Главное – не переусердствовать. Поглаживай ее ножки, а не пытайся яростно щекотать . Хотя, возможно это тоже заводит твою партнершу ...

Спина

Ее спина также усеяна нервными окончаниями. Поэтому не ленись нежно пройтись по ней кончиками своих пальцев. Проведи ладонями по позвоночнику, целуй ее лопатки и плечи. Не забывай обращать внимание на реакции своей возлюбленной. Они станут ориентиром, куда можно лезть, а куда – нет.

Если партнерша устала после работы – не поленись сделать ей расслабляющий массаж . Это будет отличный подарок, который подарит удовольствие вам обоим.



Не обходят вниманием ее спину и плечи / Фото Alarmy

Живот

Не забывай ласкать ее живот. Это можно спокойно делать не только перед, но и во время секса. Например, в позиции всадницы лицом к тебе. Так ты можешь не только наслаждаться красотой ее тела и поддерживать зрительный контакт, а также нежно поглаживать ее животик.

Также можешь целовать живот. Для максимального эффекта следует использовать взбитые сливки или мед .

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Ягодицы

Понятное дело, что о ягодицах своей любимой ты не забываешь. Но бывают ситуации, когда им достается гораздо меньше внимания, чем бы того хотелось.

Здесь главное – выбрать правильный подход . Одним дамам нравятся нежные поглаживания. Другие же предпочитают легкие проявления агрессии. Не переусердствуй!



Не забывай ласкать ее ягодицы во время секса / Фото istock

Сгиб коленей и локтей

Твоя задача – провести пальцем на сгибе колен или локтей . Некоторые барышни просто сходят с ума от этого. Если же твоя любимая не реагирует на твои прикосновения в этих зонах – спокойно возвращайся к тем, о которых мы рассказали выше.