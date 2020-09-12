Практика свідчить про те, що ми геть зовсім нічого не знаємо про те, що приносить нашій партнерці задоволення, а що – ні. І цього разу ми поговоримо про жіночі груди. Як правильно їх пестити, чого не слід робити та як принести їй задоволення, а не дискомфорт. Спробуймо дати собі раду в цих непростих запитаннях.

Жіночі груди – надзвичайно ніжна частина тіла. Тож не потрібно робити усе те, що ти бачив у порнофільмах. Повір, їй точно буде неприємно! Читай на Men 24, як правильно пестити жіночі груди, аби твоя партнерка отримала задоволення.

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Підійди зі спини

Щось нелогічне у цьому пункті, правда? Але саме у такому підході є певна інтимність. Спробуй підійти до неї ззаду та ніжно охопити груди так, ніби ти заплющуєш їй очі. Ніякої агресії та надмірного тиску. Огорни їх своєю долонею та покажи партнерці, що вони у безпеці.

В ідеалі робити це перед дзеркалом. Аби ви удвох насолоджувалися процесом. Ну і не варто забувати про те, що вона своїми апетитними вигинами відчуватиме усе, що відбувається у тебе у штанях.



Спробуй підійти до неї ззаду / Фото istock

Рівномірна увага

Пробуй робити симетричні рухи, аби дарувати їй подвійне задоволення. Ти ж не можеш сказати, яка з сідниць коханої подобається тобі більше? Так само і з грудьми. Не обділяй "коліжанок", аби твоя партнерка не почувалася якось незручно.

Насолоджуйся процесом і не поспішай. Ти ж не запізнюєшся на останню маршрутку?

Зволож груди

Ідеальним варіантом тут була б олія для масажу. Головне – підібрати максимально нейтральну, адже перцева або м'ятна може подарувати не зовсім ті відчуття, які б твоя партнерка хотіла відчути цієї ночі.

Можеш просто використати лосьйон для тіла. Він дозволить рукам легко ковзати по грудях, даруючи насолоду коханій.



Додай трохи вологи її бюсту / Фото istock

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Не поспішай роздягати її

Звичайно ж, хотілося б якомога швидше зірвати з неї бюстгальтер і трусики. Але не поспішай це робити. Спробуй пестити її соски крізь білизну. Тканина створює додаткову стимуляцію, яка дозволить їй наблизитися до моменту, коли вона сама захоче позбутися зайвого вбрання.

Але не варто захоплюватися масажем крізь бюстгальтер. Кількох хвилин буде достатньо, аби вона отримала той спектр відчуттів, які ти планував подарувати.

Додай мужності

Тепер можеш перейти до рішучих кроків. Спробуй взяти її груди у долоні та спочатку дуже ніжно розминати їх. Звертай увагу на реакцію партнерки. Ти побачиш, коли їй добре, а коли слід зупинитися.

Уяви, що ти робиш масаж. Але дуже і дуже ніжний. Так, ніби боїшся пошкодити дорогоцінну річ. З таким підходом ти не лише сам насолодишся процесом, а й подаруєш задоволення їй.



Прояви мужність, але не перестарайся / Фото shutterstock

І лише після усіх цих маніпуляцій можеш сміливо тягнути її до ліжка. Насолоджуйся нею сповна та не забувай про те, що задоволення від процесу ви повинні отримувати удвох.