Недостатньо просто прокинутися зранку, аби досягнути успіху. Потрібно ще й докладати чимало зусиль, аби не лише залишатися продуктивним, а й упевнено іти до своєї цілі. Men 24 поділиться 5 ранковими ритуалами, які виконує кожен успішний чоловік.

Візьми на озброєння ці 5 ритуалів, аби досягнути успіху. А Men 24 розповість, хто та як їх використовував, аби ти надихнувся на всі 100 відсотків!

Зверни увагу на 5 причин, які гальмують твій кар'єрний ріст

1. Прокидаються між 4:00 і 5:30 ранку

Якось так уже повелося, що успішні люди не сплять до третіх півнів. Вони намагаються якомога раніше прокинутися, аби встигнути якомога більше. До прикладу, Бенджамін Франклін, Ернест Гемінгвей, директор Starbucks Говард Шульц, директор Virgin Річард Бренсон, директор Apple Тім Кук та інші віддають перевагу саме вранішньому прокиданню.

Вони вже на ногах у проміжку з 4:00 по 5:30, а ти у цей час продовжуєш додивлятися сни та грітися під теплою ковдрою.



Успішні чоловіки не сплять до обіду / Фото adobestock

2. У них є плани на день

І мовиться тут не про Прокинутися – Зібратися на роботу – Прийти на роботу – Піти з роботи – Прийти додому – Дивитися серіал.

Успішні чоловіки аналізують, а також чітко планують весь свій день. Звіряються з виконаними завданнями та ставлять нові для себе. Це дозволяє їм відчувати, що день наповнений змісту.

Стів Джобс, до прикладу, щоранку стояв перед дзеркалом і запитував у себе: "Якби сьогодні був останній день мого життя, чи робив би я те, що збираюся сьогодні зробити?".

Тож задумайся над тим, чи не "пропалюєш" ти своє життя на монотонні та позбавлені сенсу речі?



У тебе мають бути плани на день / Фото rawpixel

3. Вони фізично активні

До прикладу, Тіма Кука можна побачити у спортзалі о 5 ранку. Джек Дорсі з твіттера регулярно пробігає по 10 кілометрів. Воно й не дивно, адже успішні люди усвідомлюють, що їхнє здоров'я надзвичайно важливе. Тож фізична активність – важлива складова їхнього звичного розпорядку дня.

Та й численні дослідження лише підтверджують, що тренування сприяють виробленню ендорфінів, які допомагають подолати стрес. Також фізична активність додає енергії та підтримує загальне здоров'я організму.



Успішні чоловіки фізично активні / Фото rawpixel

4. Вони снідають здоровою їжею

На сніданок успішні чоловіки споживають лише корисну їжу. І тут немає чому дивуватися, адже всі ми знаємо про важливість першого прийому їжі. До прикладу, Алан Джордж Лафлі, головний виконавчий директор Procter & Gamble, розповів: "Раніше я майже не снідав, а зараз випиваю склянку соку, з'їдаю половину кренделя та чашку йогурту. Я їм 5 – 6 разів на день. Це важливо для підтримки рівня цукру в крові".

Не варто забувати, що твій сніданок повинен містити складні вуглеводи. Вони розщеплюються та переробляються на енергію повільно, що дозволяє протягом дня не мати проблем з переїданням.



У твоєму сніданку мають бути складні вуглеводи / Фото rawpixel

5. Вони ведуть записи

Кожен успішний чоловік веде нотатки. І тут не потрібно обмежувати себе певними рамками. До прикладу, можеш вести зошит мрій, щоденник, звичайний пленер. Не важливо. Головне – щоб ти мав можливість записувати свої думки, переживання та плани.

Записане від руки краще запам'ятовується, а також візуалізується. Тож не лінуйся переносити свої ідеї та мрії на папір. Тобі однозначно сподобається. А ще ти матимеш можливість "прокачати" свій почерк.



Успішні чоловіки ведуть нотатки / Фото rawpixel

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Спробуй і ти виконувати бодай кілька ритуалів, про які ми розповіли. Це однозначно допоможе тобі не лише ставати значно продуктивнішим на роботі, а й краще себе почувати та мати натхнення для нових звершень!