Застряг в ліфті, переводив бабусю через дорогу, знімав кота з дерева, переплутав час, проспав, забув про зустріч – як там ще виправдовуються за запізнення? Варіантів – безліч. Натомість Men 24 пропонує 7 простих порад, завдяки слідуванню яким жодних виправдань вигадувати не доведеться.

Хаотичні рухи щоранку, коли не знаєш, за що хапатися? Не встиг прокинутися, а вже мав би бути на роботі? Але ж цього можна уникнути. Сьогодні Men 24 розповідає, як ніколи не запізнюватися.

Прочитай Драбина до успіху: 4 списки й 3 списочки, які повинен вести кожен чоловік

7 порад для чоловіка, як ніколи не запізнюватися

Зав'яжи краватку заздалегідь

Навіть якщо ти вмієш зав'язувати краватку всіма можливими способами у темній кімнаті й ногами – всі ці знання кудись зникають, коли поспішаєш.

Тож ти починаєш в'язати абияк, нашвидкуруч, а у підсумку – криві вузли та неохайний вигляд. Навіщо цим перейматися? Просто зав'яжи краватку у переддень.



Зав'яжи краватку заздалегідь / Фото pixabay

Підготуй звечора одяг, який вдягатимеш зранку

Аби відчувати себе впевненіше, треба мати гарний вигляд. Зранку, коли поспішаєш, про це точно не буде часу думати. От і подумай заздалегідь. А зранку без поспіху вдягнешся, чим зекономиш і час, і нерви.

До слова, гарно було б тобі мати кілька готових "чергових" комплектів на різні випадки життя – робочий, відпочинковий, мандрівний абощо.



Цей чоловік не поспішає, бо підготував одяг звечора / Фото pixabay

Поголися звечора

Гоління й загалом догляд за вусами й бородою, якщо вони – процес тривалий. От як зранку присвятити йому належний час? Хіба поспіхом, але ж можна й порізатися! Або вибрити не те і не там.

Щоб такої біди не виникло – поголися перед сном.



Спокійно поголися звечора / Фото pixabay

Наведи порядок із цінними речами

Усі цінні речі, які ти обов'язково братимеш з собою, куди б не йшов, намагайся тримати в одному місці. Гаманець, годинник, ключі, документи – привчи все класти до певної, наприклад, шухляди, яку ти відкриваєш щоранку.

Так ти будеш точно знати, що: а) взяв усе необхідне; б) не взяв нічого зайвого. І, звісно, зранку ти не будеш у такому разі втрачати час на "де занапастилися ті ключі" чи "куди я засунув той клятий гаманець".



Яскравий приклад, як НЕ МОЖНА – бо не всі речі є цінними / Фото pixabay

Геть гаджети, які крадуть час

Така біда: зранку замість збиратися на роботу набагато цікавіше залипнути в гаджеті (смартфоні, планшеті чи компі) за новинами чи соцмережами. Наслідок – запізнення.

Простий лайфхак: звечора прибери усі гаджети туди, де ти їх зранку не бачитимеш. Тоді значно більше шансів, що зранку ти займешся саме тим, чим повинен – збиранням на роботу.



Залип у гаджеті? А мав би вже бути на роботі / Фото pixabay

Геть будильник від ліжка

П'ять чи десять зайвих хвилин сну не додадуть тобі бадьорості. Краще прибери будильники якнайдалі, щоб не відкладати його сигнал раз за разом. Ну а якщо будильник на телефоні – читай пункт про гаджети.

Ти можеш запитати: "А як бути з будильником у смарт-годиннику?" Ніяк. Просто візьми собі за правило, щоб він не був єдиним пристроєм, який тебе будить.



Геть будильник від ліжка! / Фото pixabay

Пий воду

Так, вода – чудодійна річ. Склянка води зранку допомагає збадьоритися, а от кава – вона навпаки сприяє зневодненню.

Це одна із причин, чому у пристойних закладах завжди подають до кави воду (а не лише для того, щоб прополоскати рецептори). Ні, каву пити можна – просто не варто одразу після сну. Почни ранок із води!



Випита склянка води – найкращий початок ранку / Фото pixabay

Бонусні поради

Під час сніданку – не переїдай. Так, справи рухаються легше на вдоволений шлунок, але коли він перенасичений – все геть навпаки. Особливо погано їсти на сніданок жирне – одразу замість бадьоренка станеш соньком.