Коронавирус изменил мир, человеческие жизни и жизни целых стран. Неудивительно, что изменились и требования к стилю поведения на работе дома (да, даже дома) и в офисе. Сегодня Men 24 рассказывает о новых "коронавирусных" правилах этикета.

Карантинные ограничения действуют с марта 2020 – года, который уже подходит к концу. Если ты раньше работал из офиса, то теперь, скорее всего, уже и забыл об этом – Men 24 это понимает, ведь ты привык к удаленной работе.

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Но эта привычка не навсегда. Уже сейчас, несмотря на неопределенность ситуации с пандемией, многие компании вежливо попросили работников вернуться в офисы. Вежливо, но убедительно.

Поэтому в итоге так и придется сделать – вернуться в офис. Потому что бизнес должен работать, а руководители бизнеса должны контролировать своих подчиненных.

Но. В этот момент непременно возникает вопрос: а как теперь одеваться на работу, какой сейчас дресс-код? Более полугода работы в мятых футболках и тапках, куча совещаний не только без галстуков, но и без костюмов – все это не пройдет даром.



Как одеваться на работу по требованиям делового стиля? Точно не так! / Фото pixabay

Как изменится офисный этикет и дресс-код после карантина

Вернулся в офис – не надевает маску красочную или с принтами

Цветные маски с рисунками для работы в реальном офисе – дурной тон. Если ты вернулся в офис и контактируешь там с коллегами, руководством – соблюдай традиционную палитру в гардеробе.

Синий, черный, белый и серый – вот эти цвета вкладывают в рамки делового этикета. А индивидуальность можно проявить во множестве других мест.

Для понимания: сегодня маска на работе – это как когда-то галстук, элемент делового стиля. Красочный галстук с рисунками так же неуместен в офисе, как и аналогичная маска.



Деловой стиль – это синее, черное, белое и серое. Даже если ты в поле / Фото pixabay

На разговор в Zoom или иной сервис видеосвязи – иди в костюме

Надеть костюм на совещание, деловой разговор, собеседование – знак уважения. Даже если речь об онлайне.

И не забудь о галстуке!

Но костюм для рутинной работы – это уже слишком

Специалисты по этикету прогнозируют, что совсем скоро понятие "работа в течение всего дня в костюме" уйдет в историю.

Даже сейчас уже этикет позволяет носить в офисе блейзеры в сочетании с различными типами брюк.



Костюм стоит надевать на деловую встречу – даже онлайн, это признак уважения / Фото pbs

Кроссовки в офисе – можно, но не любые

Согласись, бирюзовые или аметистовые кроссовки со стразами – это не то, что можно вписать в деловой стиль.

А вот кроссовки, похожие на теннисные туфли, или и сами тенниски – они обычно подходят к классическому деловому стилю.

Отрастил на карантине бороду – просто ухаживай за ней

Бриться не обязательно. Деловой этикет допускает ухоженные волосы на лице и голове (и вообще на голове, конечно, тоже).

И это устраивает большинство работодателей.



Современный деловой стиль допускает любую прическу, усы и бороду, если они опрятные и ухоженные / Фото pixabay

Потей дома, в офис ты должен приходить сухим

Понятно, что если на карантине ты двигался мало , а теперь, когда приходится ходить в офис, двигаешься много – потеть с непривычки будешь. Это не страшно.

Даже если ты едешь не на автомобиле, а на велосипеде, или идешь пешком – просто не спеши, вот и не вспотеешь.