Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт коктейля Fig and Orange.

Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Fig and Orange – яркий алкогольный коктейль, приготовленный на основе водки Nemiroff Bold Orange.

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Fig and Orange – сезонный твист на популярный коктейль Whiskey Sour. В нашем случае виски предлагаем заменить на вкусовую Nemiroff Bold Orange, а также добавить варенье из инжира. Такой напиток идеально подойдет для вечеров, проведенных в хорошей компании за душевными разговорами.

История появления коктейля Whiskey Sour

Коктейль Whiskey Sour можно смело назвать классическим. Его история берет свое начало еще с конца 19 века. А создателем напитка считают шоумена и публициста, американца Джерри Томаса. Он впервые в 1862 году в книге "Справочник бармена" вспоминает состав этого напитка.



Whiskey Sour – безумно популярный в США коктейль / Фото pinterest

Этот алкогольный коктейль безумно популярен на территории Америки. Его однозначно предложат в каждом баре и ресторане. Что касается состава, то перед нами коктейль, приготовленный на основе виски с добавлением яичного белка и лимонного сока. Также в напиток добавляют сахарный сироп, чтобы гармонировать кислинку.

Fig and Orange – яркий твист, который порадует отличным сочетанием вкуса и аромата. Поэтому давай готовить этот коктейль для себя и своих друзей!

Рецепту Fig and Orange с нами поделился Nemiroff Brand Ambassador в Польше, бывший совладелец бара Woda Ognista, а также бар-консультант Патрик Ковальски .

Приготовление коктейля Fig and Orange



Коктейль готовится на основе водки Nemiroff Bold Orange / Фото nemiroff_ambassador_poland

Ингредиенты:

Nemiroff Bold Orange – 50 мл

Сок лимона – 30 мл

Варенье из инжира – 1 ложка

Куриный белок – 1 штука

Свежая мята – несколько листочков

Приготовление Fig and Orange:

Налей в шейкер вкусовую водку Nemiroff Bold Orange. Добавь к ней лимонный сок, а также ложку варенья из инжира. Добавь яичный белок и активно взбей это все в шейкере. Добавь лед и снова активно взбей все. Готовый напиток вылей в стакан, наполненный льдом. Укрась сверху листочками мяты.

Видео с приготовлением коктейля Fig and Orange:

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