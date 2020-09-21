Це не якась добірка навгад. Це фільми жахів, зняті за книгами короля жанру Стівена Кінга (якому якраз 21 вересня виповнилося 73). Фільми, які шокували й закохали в себе і глядачів, і критиків. Фільми, які ти повинен подивитися обов’язково, якщо раптом цього ще не зробив.

Men 24 підготував для тебе рейтинг кращих екранізацій книг Стівена Кінга у жанрі жахів. Аби бути максимально справедливими, рейтинг ми базували на інформації з найвпливовіших світових тематичних ресурсів (IMDb, Rotten Tomatoes, Esquire, Rolling Stone і The Guardian).

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"Сяйво" (The Shining) 1980 року Стенлі Кубрика

Якщо ти навіть не бачив фільму, то ці кадри бачив безумовно:

Герой Джека Ніколсона, який засунув голову в дірку у дверях.

Потоки крові, що ллються з дверей ліфта.

Близнюки-примари у коридорі готелю.

Керрі (Carrie) 1976 року Браяна де Пальми

Історія зацькованої школярки, яка жорстоко мстить кривдникам на випускному:

"Керрі" – перший опублікований роман і перша екранізація Стівена Кінга.

А ще й перший величезний успіх (34 мільйони доларів прибутку при вкладених 2 мільйонах).

Кривавими сценами з фільму, кажуть, надихався сам Квентін Тарантіно, коли знімав "Убити Білла".

"Мізері" (Misery) 1990 року Боба Райнера

Стосунки чоловіка й жінки ще ніколи не показували так… Оригінально. Дія "Мізері" майже весь фільм відбувається в одній кімнаті – це неймовірний поєдинок двох персонажів.

Мізері померла. Але ж у цьому немає нічого страшного – це ж просто героїня твору, і так вирішив письменник.

Та ба, фанатка вирішила інакше і взяла письменника у заручники.

Образ божевільної фанатки бездоганно втілила Кеті Бейтс. За що й отримала і Оскара, і Золотий глобус.

"Воно" (It) 2017 року Андреса Мускетті

"Воно" 2017 року – це історія протистояння підлітків і клоуна-демона, який пожирає людські страхи, а ще:

Найбільш комерційно успішна екранізація Кінга.

Найкасовіший горор за всю історію кіно.

І колективний глибокий та динамічний портрет цілого покоління.

"Імла" (The Mist) 2007 року Френка Драбонта

Туман опускається на місто, і люди під ним неминуче стикаються з монстрами:

"Імлу" зняли за повістю Кінга "Туман". І вона таки схожа на передбачення пандемії коронавірусу.

Тож і не дивно, що режисер фокусує глядачів не на чудовиськах, а на емоції й поведінку замкнених у супермаркеті людей.

Чого тільки не здатні вони утнути на тлі стресу...

Який фільм на якій позиції у рейтингу? Переглянь їх усі. Якщо зможеш визначитися – ми за тебе щиро порадіємо.

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