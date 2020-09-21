Это не какая-то подборка наугад. Это фильмы ужасов, снятые по книгам короля жанра Стивена Кинга (которому как раз 21 сентября исполнилось 73). Фильмы, которые шокировали и влюбили в себя и зрителей, и критиков. Фильмы, которые ты должен посмотреть обязательно, если вдруг этого еще не сделал.

Men 24 подготовил для тебя рейтинг лучших экранизаций книг Стивена Кинга в жанре ужасов. Чтобы быть максимально справедливыми, рейтинг мы основывали на информации из самых влиятельных мировых тематических ресурсов (IMDb, Rotten Tomatoes, Esquire, Rolling Stone и The Guardian).

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"Сияние" (The Shining) 1980 года Стэнли Кубрика

Если ты даже не видел фильма, то эти кадры видел безусловно:

Герой Джека Николсона, который засунул голову в дыру в двери.

Потоки крови, льющиеся из дверей лифта.

Близнецы-призраки в коридоре отеля.

Керри (Carrie) 1976 года Брайана де Пальмы

История затравленной школьницы, которая жестоко мстит обидчикам на выпускном:

"Кэрри" – первый опубликованный роман и первая экранизация Стивена Кинга.

А еще и первый огромный успех (34 миллиона долларов прибыли при вложенных 2 миллионах).

Кровавыми сценами из фильма, говорят, вдохновлялся сам Квентин Тарантино, когда снимал "Убить Билла".

"Мизери" (Misery) 1990 года Боба Райнера

Отношения мужчины и женщины никогда не показывали так... Оригинально. Действие "Мизери" почти весь фильм происходит в одной комнате – это невероятный поединок двух персонажей.

Мизери умерла. Но в этом нет ничего страшного – это же просто героиня произведения, и так решил писатель.

Увы, фанатка решила иначе и взяла писателя в заложники.

Образ безумной фанатки безупречно воплотила Кэти Бейтс. За что и получила и Оскара, и Золотой глобус.

"Оно" (It) 2017 года Андреса Мускетти

"Оно" 2017 – это история противостояния подростков и клоуна-демона, который пожирает человеческие страхи, а еще:

Наиболее коммерчески успешная экранизация Кинга.

Самый кассовый хоррор за всю историю кино.

А также коллективный глубокий и динамичный портрет целого поколения.

"Мгла" (The Mist) 2007 года Фрэнка Драбонта

Туман опускается на город, и люди под ним неизбежно сталкиваются с монстрами:

"Мглу" сняли по повести Кинга "Туман". И она таки похожа на предсказания пандемии коронавируса.

Поэтому неудивительно, что режиссер фокусирует зрителей не на чудовищах, а на эмоциях и поведении запертых в супермаркете людей.

Чего только не способны они выкинуть на фоне стресса...

Какой фильм на какой позиции в рейтинге? Просмотри их все. Если сможешь определиться – мы за тебя искренне порадуемся.