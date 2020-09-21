Экранизации Кинга: 5 культовых фильмов ужасов, которые переворачивают сознание – рейтинг
Это не какая-то подборка наугад. Это фильмы ужасов, снятые по книгам короля жанра Стивена Кинга (которому как раз 21 сентября исполнилось 73). Фильмы, которые шокировали и влюбили в себя и зрителей, и критиков. Фильмы, которые ты должен посмотреть обязательно, если вдруг этого еще не сделал.
Men 24 подготовил для тебя рейтинг лучших экранизаций книг Стивена Кинга в жанре ужасов. Чтобы быть максимально справедливыми, рейтинг мы основывали на информации из самых влиятельных мировых тематических ресурсов (IMDb, Rotten Tomatoes, Esquire, Rolling Stone и The Guardian).
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"Сияние" (The Shining) 1980 года Стэнли Кубрика
Если ты даже не видел фильма, то эти кадры видел безусловно:
- Герой Джека Николсона, который засунул голову в дыру в двери.
- Потоки крови, льющиеся из дверей лифта.
- Близнецы-призраки в коридоре отеля.
Керри (Carrie) 1976 года Брайана де Пальмы
История затравленной школьницы, которая жестоко мстит обидчикам на выпускном:
- "Кэрри" – первый опубликованный роман и первая экранизация Стивена Кинга.
- А еще и первый огромный успех (34 миллиона долларов прибыли при вложенных 2 миллионах).
- Кровавыми сценами из фильма, говорят, вдохновлялся сам Квентин Тарантино, когда снимал "Убить Билла".
"Мизери" (Misery) 1990 года Боба Райнера
Отношения мужчины и женщины никогда не показывали так... Оригинально. Действие "Мизери" почти весь фильм происходит в одной комнате – это невероятный поединок двух персонажей.
- Мизери умерла. Но в этом нет ничего страшного – это же просто героиня произведения, и так решил писатель.
- Увы, фанатка решила иначе и взяла писателя в заложники.
- Образ безумной фанатки безупречно воплотила Кэти Бейтс. За что и получила и Оскара, и Золотой глобус.
"Оно" (It) 2017 года Андреса Мускетти
"Оно" 2017 – это история противостояния подростков и клоуна-демона, который пожирает человеческие страхи, а еще:
- Наиболее коммерчески успешная экранизация Кинга.
- Самый кассовый хоррор за всю историю кино.
- А также коллективный глубокий и динамичный портрет целого поколения.
"Мгла" (The Mist) 2007 года Фрэнка Драбонта
Туман опускается на город, и люди под ним неизбежно сталкиваются с монстрами:
- "Мглу" сняли по повести Кинга "Туман". И она таки похожа на предсказания пандемии коронавируса.
- Поэтому неудивительно, что режиссер фокусирует зрителей не на чудовищах, а на эмоциях и поведении запертых в супермаркете людей.
- Чего только не способны они выкинуть на фоне стресса...
Какой фильм на какой позиции в рейтинге? Просмотри их все. Если сможешь определиться – мы за тебя искренне порадуемся.
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