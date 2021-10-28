На гарячих фото, які Ана Чері виклала на своєму інстаграмі, красуня позує в образі сексуальної космонавтки. Не дивно, що кадри шалено сподобалися як нашій редакції, так і багатомільйонній армії прихильників фітнес-моделі.
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"Ти віриш в інопланетян? Надіюся, у тебе чудовий день! Отримай від цього максимум задоволення на нашій планеті", – жартівливо написала Ана Чері.
Прихильники фітнес-моделі у захваті від спокусливого образу красуні. Про це свідчить не лише шалена кількість лайків, а й коментарів, які залишили під її публікацією:
- "Ти дуже крута";
- "Справжня інопланетянка";
- "Я люблю тебе";
- "Це щось нереальне";
- "Надзвичайні фотографії";
- "Найсолодша дівчинка в мережі";
- "Ти неймовірно приголомшлива";
- "Ана, ти – секс-бомба";
- "Мені шалено подобається твій образ".
Гарячі фото Ани Чері розбурхали користувачів мережі / Фото з інстаграму Чері
Гарячі фото Ани Чері розбурхали користувачів мережі / Фото з інстаграму Чері
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Ана Чері викликає непідробний захват. Тож не дивно, що армія її прихильників з кожним днем лише росте. Ти, до слова, теж можеш долучитися до неї, щоб одним з перших насолоджуватися гарячими фото фітнес-моделі.