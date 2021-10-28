На горячих фотографиях, которые Ана Чери выложила на своем инстаграме, красавица позирует в образе сексуальной космонавтки. Неудивительно, что кадры безумно понравились как нашей редакции, так и многомиллионной армии поклонников фитнес-модели.

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"Ты веришь в инопланетян? Надеюсь, у тебя отличный день! Получи от этого максимум удовольствия на нашей планете", – шутливо написала Ана Чери.

Поклонники фитнес-модели в восторге от соблазнительного образа красавицы. Об этом свидетельствует не только безумное количество лайков, но и комментариев, которые оставили под ее публикацией:

"Ты очень крутая";

"Настоящая инопланетянка";

"Я люблю тебя";

"Это нечто нереальное";

"Чрезвычайные фотографии";

"Самая сладкая девочка в сети";

"Ты невероятно потрясающая";

"Ана, ты – секс-бомба";

"Мне безумно нравится твой образ".



Горячие фото Аны Чери взбудоражили пользователей сети / Фото из инстаграма Чери



Горячие фото Аны Чери взбудоражили пользователей сети / Фото из инстаграма Чери

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