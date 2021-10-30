Ефектний кадр Люсія Яворчекова зробила у Тулумі. Особливої уваги заслуговує сукня, яку приміряла фітнес-модель. Воно й не дивно, адже вбрання ледве прикриває пишний бюст красуні. Чим ми й рекомендуємо помилуватися на Men 24!

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"Божественне не мовить логікою. Воно мовить енергією. Шкірою пробігають мурашки. Просто відкрий своє серце та слухай", – написала вона під публікацією.

Підписникам Люсії Яворчекової шалено сподобалося свіже фото красуні. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Справжня богиня";

"Люблю тебе, крихітко";

"Надзвичайна краса";

"Приголомшлива жінка";

"Ти найсексуальніша модель в інстаграмі";

"Я в захваті від тебе";

"Це фото заворожує".



Пишний бюст Люсії Яворчекової розбурхав користувачів мережі / Фото з інстаграму Яворчекової

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Слідкувати за Люсією Яворчековою в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на фітнес-модель. Це дозволить одним з перших насолоджуватися гарячими фото, які вона регулярно викладає для своїх прихильників.