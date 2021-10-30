Эффектный кадр Люсия Яворчекова сделала в Тулуме. Особого внимания заслуживает платье, которое примерила фитнес-модель. Оно и не удивительно, ведь наряд едва прикрывает пышный бюст красавицы. Чем мы и советуем полюбоваться на Men 24!
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"Божественное не говорит логикой. Оно говорит энергией. Кожей пробегают муравьи. Просто открой свое сердце и слушай", – написала она под публикацией.
Подписчикам Люсии Яворчековой безумно понравилось свежее фото красавицы. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Истинная богиня";
- "Люблю тебя, крошка";
- "Чрезвычайная красота";
- "Потрясающая женщина";
- "Ты самая сексуальная модель в инстаграме";
- "Я в восторге от тебя";
- "Это фото завораживает".
Пышный бюст Люсии Яворчековой взбудоражил пользователей сети / Фото из инстаграма Яворчековой
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Следить за Люсией Яворчековой в инстаграме – сплошное удовольствие. Так что мы буквально призываем тебя подписаться на фитнес-модель. Это позволит одним из первых наслаждаться горячими фото, которые она регулярно выкладывает для своих поклонников.