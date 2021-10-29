На світлині, яку Теран Гілоу виклала на своєму інстаграмі, вона позує у трусиках і мокрій футболці. Остання, до слова, дозволяє вдосталь помилуватися пишним бюстом американської моделі. Не дивно, що її прихильники у захваті від спокусливого образу красуні!

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"Пройшла поміж крапель", – написала Теран під постом.

Підписникам моделі шалено сподобалася світлина. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Красива дівчинка";

"Я люблю тебе";

"Фантастична врода";

"Ось як виглядає справжня бездоганність";

"Ти надзвичайно гаряча";

"Дуже мила та сексуальна";

"У тебе неймовірне тіло";

"Твої ніжки заворожують кожного".



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