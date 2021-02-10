Ютьюб-блогер Брэндон Уильям решил устроить себе очередной сумасшедший челлендж. В своем новом видео он проходит фитнес-тест ФБР. Без всякой подготовки и тренировок. Смотри, что из этого всего вышло на Men 24!

Фитнес-тест ФБР состоит из 5 упражнений. Между ними разрешается делать паузы, которые продлятся не более 5 минут. Ну что же, смотрим, удалось ли Брэндону Уильяму справиться с этой не слишком простой задачей.

Это интересно Как накачать ноги с помощью гантелей: комплекс упражнений от тренера

Фитнес-тест ФБР:

1 минута приседаний;

Спринт на 400 метров на время;

Отжимание до отказа;

Забег на 2,4 километра на час;

Подтягивание до отказа.



Блогеру необходимо выполнить 5 упражнений, чтобы пройти фитнес-тест ФБР / Фото с инстаграма Брэндона Уильяма

Уильям начинает с приседаний, выполняя 50 повторений за отведенную минуту. Это позволяет ему заработать 6 баллов за этот тест. Однако его результативность в спринте оказалась для него не слишком лестной. Он справился за 1 минуту и ​​3 секунды. Правда, он бег не круг, а туда и обратно.

"Думаю, в этом я мог бы быть немного быстрее. Каждый раз, когда я должен остановиться и вернуться, это отнимает у меня весь импульс", – отметил Брэндон.

Его спринтерская результативность стала причиной того, что от общего результата парня отняли 2 балла.

Третий раунд – проверка максимального отжимания. Уильям выполняет 55 повторений, что дает 6 баллов к его счету.

"Я хотел остановиться и продолжить, но вы не можете останавливаться", – с сожалением добавил он.

Примечательно Тренировка Джейсона Стэтхэма: как нарастить мышцы с помощью 6-дневной программы

Раунд четвертый – забег на 2,4 километра. Он справляется с ним за 12 минут и 29 секунд. К сожалению, это не приносит Брэндону никаких баллов.

Что касается последнего раунда, во время него нужно подтягиваться до отказа. Уильям делает до 20 повторений. При этом он зарабатывает 10 из 10 возможных баллов. Общий же его счет составляет 20 баллов.

"Честно говоря, я очень этому рад. Это испытание было не таким сложным, как фитнес-тест российской армии", – отмечает он.

Смотри, как Брэндон Уильям проходил фитнес-тест ФБР:

Мы не знаем, смог бы Брэндон Уильям стать агентом ФБР, но можем уверенно сказать, что парень неплохо справился с фитнес-тестом. Если у тебя возникнет желание сделать что-то подобное – выполняй упражнения под наблюдением своего тренера!