Ти думав, що гантелі потрібні лише для того, щоб накачати руки? А от і ні. Фітнес-тренер Бенно Пітерс поділився крутим комплексом вправ, за допомогою яких можна накачати не лише руки, а й ноги, використовуючи гантелі. Гайда разом з нами працювати над своїм тілом!

Якщо ти хочеш додати різноманітності своїм вправам, спробуй по-новому глянути на звичний інвентар. Наприклад, використовуй гантелі не для того, щоб накачати руки, а – ноги!

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Хіба не можна накачати сильні та мускулисті ноги лише гантелями? Ні, але більшість людей виконують неправильні вправи. Ось 3 мої улюблені нові вправи для ніг, від яких твої ноги горітимуть як божевільні,

– зауважує Бенно Пітерс.

Ми наголошуємо на тому, що вправи бажано виконувати під наглядом персонального тренера. Це дозволить не нашкодити собі у бажанні швидко досягнути омріяних результатів!

Як накачати м'язи ніг за допомогою гантелей

1. Тяга гантелей від підлоги

Стань широко й опустися вниз. Контролюй рухи, підіймаючи гантелі під кутом 90 градусів, поки вони не стануть горизонтальними,

– пояснює виконання Бенно.

Якщо ти хочеш ускладнити задачу: робити паузу на 3 – 5 секунд у присяді та під час повного підйому гантелей.

Які м'язи працюють? М'язи ніг (чотириголові м'язи) + бокові дельти.



За допомогою гантелей можна не лише накачати руки, а й ноги / Фото Unsplash

2. Випади спринтера з гантелями

Почни з одного великого кроку вперед і, коли твоя нога повернута приблизно на 90 градусів, спробуй виконати станову тягу. Зачекай, щоб відступити, поки твоя спина знову не стане прямою,

– рекомендує тренер.

Просунутий варіант: затримайся на 3 – 5 секунд, коли твої ноги повернуті під кутом 90 градусів, і коли гантелі майже торкаються підлоги.

Які м'язи працюють? Ноги + м'язи нижньої частини спини.

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3. Жим гантелей з присіданням

Почни з контрольованого присідання й утримуй гантелі на рівні шиї. Після цього різко виконай жим над головою,

– пропонує Бенно Пітерс.

Просунутий варіант: затримайся на 3 – 5 секунд у положенні присяду та наполовину виконавши жим.

Які м'язи працюють? М'язи ніг (в основному сідничні) + передня дельта.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Якщо ти дійсно хочеш перейти на новий рівень, спробуй суперсет з 30 секундами між вправами та 3 – 4 хвилинами відпочинку між підходами. Врахуй, що при правильному виконанні цих вправ дуже скоро тобі можуть знадобитися вільніші джинси,

– дав пораду Бенно Пітерс наостанок.

Гайда виконувати вправи від Бенно Пітерса. З їх допомогою можна буде наростити на своїх ногах-сірничках рельєфні м'язи!

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