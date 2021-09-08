Фітнес-тренер розповів, навіщо брати з собою на тренування колоду карт

Робота над власним тілом потребує різноманітності та комплексного підходу. І, звичайно ж, ми намагаємося регулярно підкидувати тобі усілякі цікаві поради від тренерів. З їхньою допомогою у тебе значно вищі шанси досягнути бажаних результатів.

Цього разу ми розповімо, навіщо брати з собою на тренування колоду гральних карт. Спойлер: не для того, щоб зіграти в "дурня" між вправами.

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Якщо ти хочеш досягнути своїх цілей у фітнесі – різноманітність та варіативність програми тренувань абсолютно необхідні. У тренерів є набір прийомів, які вони використовують для досягнення своїх цілей. Один з них пов'язаний з колодою карт.

Є ймовірність, що ти уже догадуєшся, що ми маємо на увазі. Мовляв, кожна масть – певний вид вправ, а цифра означає певну кількість повторень (валет – 11, дама – 12, король – 13, туз – 14).

Як тренуватися з допомогою колод карт

Для початку потрібно цю колоду карт закинути у свою спортивну сумку. І, скажімо:

черви – відтискання;

піки – підтягування;

бубни – присідання;

трефи – поштовхи стегнами.

Наприклад, ти витягнув червову 9, то тобі необхідно виконати 9 відтискань. Після цього ти тягнеш наступну карту і продовжуєш працювати. Усе доти, поки у тебе не закінчаться карти, час, сила або витривалість.



За кожну масть відповідає певна вправа / Фото Unsplash

Якщо ти зможеш пройти через усю колоду (без джокерів), то ти виконаєш усього 416 повторень. Це робить тренування за допомогою колоди карт відмінним способом збільшити обсяг вправ, а також урізноманітнити свою фізичну рутину. А ще це крутий варіант для авантюристів. Ти ж не знаєш, яку вправу виконуватимеш наступною, і якою буде кількість повторень.

Порада: тримай колоду карт у спортивній сумці на ті часи,

Це ще одна перевага таких тренування. Цей підхід годиться для вправ з власною вагою через велику кількість виконуваних повторень. Ти також можеш адаптувати тренування до твоїх тренувальних цілей і вподобань, вибравши інші вправи і налаштувавши періоди відпочинку.

Наприклад, якщо ти хочеш зосередитися на кардіо та м'язовій витривалості, додай до колоди альпінізм або Берпі. А також не забудь робити періоди відпочинку короткими (менш як 30 секунд).

додай до колоди альпінізм або Берпі. А також не забудь робити періоди відпочинку короткими (менш як 30 секунд). Якщо ти хочеш підкреслити силу та міць, зміни вибір вправ у сторону скручувань, спліт-стрибків і відтискань. Натомість періоди відпочинку мають бути трохи довшими (від 30 до 45 секунд).



За допомогою цього методу можна зробити тренування різноманітним / Фото Unsplash

Крім того, зосередься на вправах, які краще працюють з підходами на основі повторень. Тож планку точно не варто додавати до цього комплексу. Спробуй і ти скористатися цим методом. Гарантуємо, що тобі не лише подобатимуться тренування, а й приноситимуть бажаний результат!

Не лінуйся працювати над своїм тілом. А допоможуть тобі ці вправи та поради: