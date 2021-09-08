Фитнес-тренер рассказал, зачем брать с собой на тренировку колоду карт

Работа над собственным телом требует разнообразия и комплексного подхода. И, конечно же, мы стараемся регулярно подбрасывать тебе всякие интересные советы от тренеров. С их помощью у тебя значительно выше шансы достичь желаемых результатов.

На этот раз мы расскажем, зачем брать с собой на тренировку колоду игральных карт. Спойлер: не для того, чтобы сыграть в "дурака" между упражнениями.

Примечательно Nemiroff стал официальным партнером украинской миссии на Луну: когда она состоится

Если ты хочешь достичь своих целей в фитнесе – разнообразие и вариативность программы тренировок абсолютно необходимы. У тренеров есть набор приемов, которые они используют для достижения своих целей. Один из них связан с колодой карт.

Есть вероятность, что ты уже догадываешься, что мы имеем в виду. Мол, каждая масть – определенный вид упражнений, а цифра означает определенное количество повторений (валет – 11, дама – 12, король – 13, туз – 14).

Как тренироваться с помощью колод карт

Для начала нужно эту колоду карт забросить в свою спортивную сумку. И, скажем:

черви – отжима;

пики – подтягивание;

бубны – приседания;

трефы – толчки бедрами.

Например, ты вытащил 9 червей, то тебе необходимо выполнить 9 отжиманий. После этого ты тянешь следующую карту и продолжаешь работать. Все до тех пор, пока у тебя не закончатся карты, время, сила или выносливость.



За каждую масть ответствует определенное упражнение / Фото Unsplash

Если ты сможешь пройти через всю колоду (без джокеров), то ты выполнишь всего 416 повторений. Это делает тренировки с помощью колоды карт отличным способом увеличить объем упражнений, а также разнообразить свою физическую рутину. А еще это крутой вариант для авантюристов. Ты не знаешь, какое упражнение будешь выполнять следующей, и каким будет количество повторений.

Совет: держи колоду карт в спортивной сумке на те времена,

Это еще одно преимущество таких тренировки. Этот подход годится для упражнений с собственным весом из-за большого количества выполняемых повторений. Ты также можешь адаптировать тренировки к твоим тренировочным целям и предпочтениям, выбрав другие упражнения и настроив периоды отдыха.

Например, если ты хочешь сосредоточиться на кардио и мышечной выносливости, добавь к колоды альпинизм или Бэрпи. А также не забудь делать периоды отдыха короткими (менее 30 секунд).

добавь к колоды альпинизм или Бэрпи. А также не забудь делать периоды отдыха короткими (менее 30 секунд). Если ты хочешь подчеркнуть силу и мощь, измени выбор упражнений в сторону скручиваний, сплит-прыжков и отжиманий. Зато периоды отдыха должны быть немного длиннее (от 30 до 45 секунд).



С помощью этого метода можно сделать тренировки разнообразными / Фото Unsplash

Кроме того, сосредоточься на упражнениях, которые лучше работают с подходами на основе повторений. Поэтому планку точно не стоит добавлять к этому комплексу. Попробуй и ты воспользоваться этим методом. Гарантируем, что тебе не только понравятся тренировки, но и будут приносить желаемый результат!

Не ленись работать над своим телом. А помогут тебе эти упражнения и советы: