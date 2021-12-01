Фітнес-тренер Іван Іванов з Болгарії розповів, що потрібно робити кожному новачку для прискорення тренувань та фізичного розвитку. Візьми на озброєння його поради, щоб досягнути бажаного результату.

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1. Тренуй своє тіло, як єдине ціле

Він закликає кожного прагнути тренувати ціле тіло. Якщо ж це неможливо зробити, то варто братися хоча б за комбінації груп м'язів, які тренуються одночасно.



Намагайся працювати над усіма групами м'язів / Фото Sam Moqadam

Чим більше груп м'язів ти тренуєш разом, тим більше м'язів ти стимулюєш, тим більше калорій ти спалюєш, тим більше поживних речовин можеш засвоїти – тим швидше ти зможеш рости,

– каже він.

2. Працюй над мобільністю

Тренер рекомендує працювати над своєю мобільністю бодай 1 – 2 рази на тиждень. Це, як він запевняє, йому довелося вивчити на власному гіркому досвіді.

Рухливість обов'язкова, щоб оптимізувати твоє відновлення та покращити м'язовий баланс, що саме по собі веде до кращої та стабільнішої продуктивності – ключа до твого росту та прогресу,

– наголошує тренер.

А ще мобільність допоможе тобі не лише покращити діапазон рухів, а й значно знизити ризик травм. Це означає, що у тебе більше шансів не зупинятися над своїм прогресом.

3. Віддай перевагу формі, а не навантаженню

Підняття важкого "заліза" шляхом втрати форми та якості виконання може коштувати дорого.



Важливо зосереджуватися на правильному виконанню / Фото Anastase Maragos

М'язи ростуть завдяки стимулу, що виходить від правильної форми, виконання та здатності залучати необхідні м'язи,

– підкреслює Іванов.

Занадто раннє виконання вправ для важкоатлетів часто призводить до поганої форми та м'язового подразнення, зменшення діапазону рухів і високого ризику травм. Нічого з цього не принесе користі, якщо ти прагнеш швидкого прогресу.

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Візьми на озброєння поради від фітнес-тренера. З їхньою допомогою можна буде не лише пришвидшити досягнення бажаних результатів, а й безперервно працювати над собою.

Текст публікації Івана Іванова:

3 речі, які необхідні КОЖНОМУ ПОЧАТКІВЦЮ ДЛЯ Прискорення тренувань та фізичного розвитку



1. Тренуйте своє тіло як єдине ціле – прагнете або тренування всього тіла, або, принаймні, до комбінації груп м'язів, що тренуються разом одночасно. Чим більше груп м'язів ви тренуєте разом – чим більше м'язів ви стимулюєте, тим більше калорій ви спалюєте, тим більше поживних речовин ви можете засвоїти – тим швидше ви можете рости.



2. Робота на мобільність хоча б 1 – 2 рази на тиждень – мені довелося вивчити це на власному гіркому досвіді. Рухливість – це ОБОВ'ЯЗКОВО, щоб оптимізувати ваше відновлення та покращити м'язовий баланс, що саме по собі веде до кращої та стабільнішої продуктивності – ключа до вашого зростання та прогресу. Збільшення та покращення вашого діапазону рухів, вашої здатності рухатися правильно, здоров'я та стабільності ваших суглобів, а також значне зниження ризику травм є основними для постійного прогресу.



3. Віддайте перевагу формі над навантаженням. Підняття важких речей завдяки втраті форми та виконання обходиться дорого. М'язи ростуть завдяки стимулу, що виходить від правильної форми, виконання та здатності задіяти потрібні м'язи. Занадто раннє виконання вправ важкоатлетів часто призводить до поганої форми та м'язового подразнення, зменшення діапазону рухів та високого ризику травми. Нічого з цього не принесе користі, якщо ви прагнете швидкого прогресу.