Фитнес-тренер Иван Иванов из Болгарии рассказал, что нужно делать каждому новичку для ускорения тренировок и физического развития. Возьми на вооружение его советы, чтобы добиться желаемого результата.

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1. Тренируй свое тело, как единое целое

Он призывает каждого стремиться тренировать целое тело. Если же это невозможно сделать, то следует браться хотя бы за комбинации групп мышц, которые тренируются одновременно.



Старайся работать над всеми группами мышц / Фото Sam Moqadam

Чем больше групп мышц ты тренируешь вместе, тем больше мышц ты стимулируешь, тем больше калорий сжигаешь, тем больше питательных веществ можешь усвоить – тем быстрее ты сможешь расти,

– говорит он.

2. Работай над мобильностью

Тренер рекомендует работать над своей мобильностью хотя бы 1 – 2 раза в неделю. Это, как он уверяет, ему пришлось выучить по собственному горькому опыту.

Подвижность обязательна, чтобы оптимизировать твое восстановление и улучшить мышечный баланс, что само по себе ведет к лучшей и стабильной производительности – ключу к твоему росту и прогрессу,

– подчеркивает тренер.

А еще мобильность поможет тебе не только улучшить диапазон движений, но значительно снизить риск травм. Это значит, что у тебя больше шансов не останавливаться над своим прогрессом.

3. Предпочитай форму, а не нагрузку

Поднятие тяжелого "железа" путем потери формы и качества исполнения может стоить дорого.



Важно сосредотачиваться на правильном исполнении / Фото Anastase Maragos

Мышцы растут благодаря стимулу, исходящему от правильной формы, выполнения и способности привлекать необходимые мышцы,

– подчеркивает Иванов.

Слишком раннее выполнение упражнений для тяжеловесов часто приводит к плохой форме и мышечному раздражению, уменьшению диапазона движений и высокому риску травм. Ничего из этого не принесет пользы, если ты стремишься к быстрому прогрессу.

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Возьми на вооружение советы от фитнес-тренера. С их помощью можно будет не только ускорить достижение желаемых результатов, но и непрерывно работать над собой.

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