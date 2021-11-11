На кадрах, которыми Камилла Акерберг поделилась со своими подписчиками, она позирует на фоне бассейна. Примерила для эффектных фотографий фитнес-модель нижнюю часть купальника, а бюст прикрыла платком. Не удивительно, что от публикации красавицы просто невозможно оторвать взгляд.
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Неудивительно, что фотографии фитнес-тренерки безумно понравились ее подписчикам. Они не только были щедры на лайки, но и не жалели комплиментов для красавицы:
- "Вау, ты просто безупречна";
- "Потрясающая и совершенная женщина";
- "Это просто невероятное место с невероятной красавицей";
- "Я влюблен в тебя";
- "Какая же ты привлекательна".
Горячие фото Камиллы Акерберг взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Акерберг
Горячие фото Камиллы Акерберг взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Акерберг
Горячие фото Камиллы Акерберг взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Акерберг
Горячие фото Камиллы Акерберг взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Акерберг
Горячие фото Камиллы Акерберг взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Акерберг
Горячие фото Камиллы Акерберг взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Акерберг
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Следить за Камиллой Акерберг в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы буквально призываем тебя присоединиться к ее армии поклонников. Это позволит одним из первых наслаждаться порцией соблазна от фитнес-тренерки.