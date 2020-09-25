Не забитый лишними деталями фон, метко подобранная одежда, природное выражение лица – это три кита успешной фотосессии для мужчин. Но есть еще черепаха, без которой никак – позирование. Как правильно позировать мужчинам во время фотосессии, чтобы получить в результате идеальную картинку – читайте на Men 24.

Даже если твоё тело выглядит примерно так, как у мужчин на фото ниже – не будет такого, что можно кое-как предстать перед камерой и получить отличное фото. Поэтому традиционно для мужчин Men 24 подготовил подборку советов для правильного и беспроигрышного позирования на фотосессии.

Это интересно Проверь себя немедленно: женщины назвали признаки идеального мужчины



Правила позирования есть даже у бодибилдеров, и довольно суровые / Фото MensFlex

Совет первый, главный и единственный: расслабься

Фотографы наблюдали, что мужчины почему-то часто во время фотосессии чувствуют себя менее комфортно, чем женщины. Поэтому – чтобы получить качественный результат – мужчина должен иметь возможность расслабиться. Для этого можно применить немного качественного алкоголя . А еще можно поговорить с фотографом.

Расспросить, как здесь все будет происходить. Попросить объяснить, что надо делать. Поставить п еред собой определенный план – мужчины это обычно страх как любят. И вот когда стадия расслабленности уверенно сплелась со стадией уверенности – можно начинать позировать.



Расслабься и наслаждайся, это же твоя фотосессия! / Фото Олеся Друкача

Фотосессия мужчин: правила позирования

Портрет

Скрещенные на груди руки.

Немного отведенные назад плечи.

Втянутый живот.

Ракурс – чуть под углом снизу.

Так можно фотографироваться и в полный рост:

Только ноги также следует скрестить, чтобы одна была впереди другой.

И чтобы опорной была только одна нога – та, которая "задняя".

К вопросу о том, как часто надо менять позы: видео

Куда девать руки

Свободно опустить вдоль тела.

Положить на бедра.

Спрятать в карманах.

Скрестить на груди.

И все производные комбинации от этих четырех принципов:

То есть, например, левая в кармане – права на бедре, и наоборот.

Левая вдоль тела – права на бедре, и наоборот, и так далее.

Не забывай, что карманы часто бывают спереди и сзади, что увеличивает количество возможных комбинаций.

Модельное позирование: смотри видео

Дополнительные фишки

Если хочешь добавить динамики – закинь за плечо какой-то элемент одежды (пиджак, рубашку, в конце концов, даже брюки).

Если хочешь посидеть – беспроигрышный вариант положить ногу на ногу так, чтобы лодыжка одной ноги касалась колена другой.

Если хочешь постоять , но устал – обопрись на стену. Можно спиной, можно боком. И комбинируй правила из пунктов о руках и ногах.

И, конечно, используй аксессуары: телефон, ноутбук, книгу – и все, что в голову придет.

Ведь то, что ты выберешь – оно же и будет подчеркивать твою индивидуальность.

Десять поз для мужчины, чтобы выглядеть идеально на фото

Схематические изображения

Примеры фото моделей (kznphoto)