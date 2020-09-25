Фотосессия для мужчин: 10 беспроигрышных поз, чтобы выглядеть идеально
Не забитый лишними деталями фон, метко подобранная одежда, природное выражение лица – это три кита успешной фотосессии для мужчин. Но есть еще черепаха, без которой никак – позирование. Как правильно позировать мужчинам во время фотосессии, чтобы получить в результате идеальную картинку – читайте на Men 24.
Даже если твоё тело выглядит примерно так, как у мужчин на фото ниже – не будет такого, что можно кое-как предстать перед камерой и получить отличное фото. Поэтому традиционно для мужчин Men 24 подготовил подборку советов для правильного и беспроигрышного позирования на фотосессии.
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Правила позирования есть даже у бодибилдеров, и довольно суровые / Фото MensFlex
Совет первый, главный и единственный: расслабься
Фотографы наблюдали, что мужчины почему-то часто во время фотосессии чувствуют себя менее комфортно, чем женщины. Поэтому – чтобы получить качественный результат – мужчина должен иметь возможность расслабиться. Для этого можно применить немного качественного алкоголя. А еще можно поговорить с фотографом.
- Расспросить, как здесь все будет происходить. Попросить объяснить, что надо делать. Поставить перед собой определенный план – мужчины это обычно страх как любят. И вот когда стадия расслабленности уверенно сплелась со стадией уверенности – можно начинать позировать.
Расслабься и наслаждайся, это же твоя фотосессия! / Фото Олеся Друкача
Фотосессия мужчин: правила позирования
Портрет
- Скрещенные на груди руки.
- Немного отведенные назад плечи.
- Втянутый живот.
- Ракурс – чуть под углом снизу.
Так можно фотографироваться и в полный рост:
- Только ноги также следует скрестить, чтобы одна была впереди другой.
- И чтобы опорной была только одна нога – та, которая "задняя".
К вопросу о том, как часто надо менять позы: видео
Куда девать руки
- Свободно опустить вдоль тела.
- Положить на бедра.
- Спрятать в карманах.
- Скрестить на груди.
И все производные комбинации от этих четырех принципов:
- То есть, например, левая в кармане – права на бедре, и наоборот.
- Левая вдоль тела – права на бедре, и наоборот, и так далее.
Не забывай, что карманы часто бывают спереди и сзади, что увеличивает количество возможных комбинаций.
Модельное позирование: смотри видео
Дополнительные фишки
- Если хочешь добавить динамики – закинь за плечо какой-то элемент одежды (пиджак, рубашку, в конце концов, даже брюки).
- Если хочешь посидеть – беспроигрышный вариант положить ногу на ногу так, чтобы лодыжка одной ноги касалась колена другой.
- Если хочешь постоять, но устал – обопрись на стену. Можно спиной, можно боком. И комбинируй правила из пунктов о руках и ногах.
И, конечно, используй аксессуары: телефон, ноутбук, книгу – и все, что в голову придет.
- Ведь то, что ты выберешь – оно же и будет подчеркивать твою индивидуальность.
Десять поз для мужчины, чтобы выглядеть идеально на фото
Схематические изображения
Примеры фото моделей (kznphoto)
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