Если ты знаешь о BMW R18, то тебе известно, что это один из довольно противоречивых мотоциклов, сделанных немцами. И смущала фанатов не мощность мотоцикла, а его внешний вид. Неудивительно, что мастера своего дела решили усовершенствовать его, подарив байку обновленный внешний вид.

Над доработкой BMW R18 работали ребята из мастерской FCR Original во главе с Себастьеном Гиемо. С помощью парижского дилера BMW он получил новый R18, доставленный в его мастерскую, которая находится в 4 часах езды на юг, в небольшой городок Шовиньи.

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Себастьен и его команда сделали ставку на спортивный стиль, снизив классическую элегантность стиля BMW "First Edition". Они называют этот байк "Sport Edition".

Это необычный подход для FCR, которые обычно делают стильный никелированный винтажный стиль. Но BMW уже достигла этой точки зрения со стандартным байком. Сам ы м большим изменением в характере мотоцикла является выхлопная труба, которая практически прямолинейна. Себастьен описывает звук как "хриплый и мощный", и ему невозможно не поверить.



Для FCR Original это довольно необычный проект, ведь они отдают предпочтение винтажным басням

Он согласован с новой системой впуска, "чтобы заменить слишком большие оригинальные пластиковые детали". Себастьен добавил, что их "конструкторское бюро перерисовало впускные трубы в 3D и напечатало их, прежде чем создать окончательные детали из алюминия". Они также сделали новую опору для оригинального воздухозаборника. Воздушные фильтры теперь K&N.

После снятия всех ограничений по шуму и выбросам, этот R18 будет выдавать значительно больше мощности, чем стандартная 91 лошадиная сила.



Прокачанный двигатель BMW R18 будет выдавать более чем 91 лошадиную силу

Да и сам двигатель выглядит эффектнее. Он перекрашен в черный цвет. Для этого нужно было демонтировать двигатель. Огромные клапанные крышки теперь сделаны из углеродного волокна. Их также разработали в 3D, а затем напечатали формы для углерода. Также есть новая табличка двигателя Sport Edition.



Для максимальной эффектности двигатель перекрасили в черный цвет

Что касается динамической передней части, наибольшее изменение – размер колес. Стандартный байк работает с F19 / R16, и FCR перевели его на F18 / R17, чтобы сбалансировать ситуацию.

"Мы хотели, чтобы на байке было легко ездить, и не хотели ставить на зад большую шину, которая сделала б его "тяжелее" при езде", – говорит он.



Байк "обули" в новые колеса, чтобы на нем можно было легче ездить

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Колеса окрашены в черный глянцевый цвет и были собраны и совершенные в мастерской FCR. R18 обычно использует резину Bridgestone Battlecruise или Michelin Commander, но FCR установили спортивнее шины Michelin Road 5 GT.

Краткий выхлоп – самый большой и самый необходимый, по мнению некоторых, визуальный хит. Но другие изменения включают прилегающие алюминиевые крылья и рулевые колонки, которые уже имеют меньший откат, чем стандартный руль.



BMW R18 выделяется коротким выхлопом

FCR переоборудовала стандартные (и совершенно безупречные) органы управления, но заменила главные цилиндры тормоза и сцепления на элементы Beringer. Компактные указатели поворота – собственность FCR. Устанавливаются они на специальные кронштейны, а сзади они служат стоп-сигналами.

На заводском R18 сиденье имеет глубокую V-образную форму, заполняя проем над трубами задней рамы в стиле хардтейл. FCR открыли новые возможности с компактным сидением в стиле боббер, которое приближает райдера к рулю и уменьшает визуальную громоздкость.



Кастомный байк получил компактное сиденья в стиле боббер

"Это изготовленный на заказ комплект, который будет доступен на нашем сайте в ближайшие недели. Алюминиевая опора седла регулируется в трех положениях, чтобы соответствовать размеру райдера. Обивка – алькантара", – говорит Себастьян.

После тщательного демонтажа и покраски всех твердых деталей в черный цвет – вплоть до приводного вала и тормозных суппортов – команда FCR обратила свое внимание на кузов. Они остановились на простом и традиционном серебристом цвете BMW Pur Metal.



Кузов байка получил традиционный серебристый цвет BMW Pur Metal

Если ты владеешь BMW R18, то стоит следить за сайтом FCR, где ты сможешь приобрести крутые компоненты, которые усовершенствуют его.

Все фото Mitch Canon