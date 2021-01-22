Если раньше работа из дома считалась чем-то невероятным, то сейчас, скорее всего, она прочно и надолго станет частью нашей жизни. Поэтому дизайнеры решили создать Nissan Caravan Office Pod – крутой офис на колесах, построенный на базе фургона японской компании. Мы на Men 24 уже мечтаем о таком!

В рамках концепции фургон NV350 оснастили выдвижным рабочим пространством, управляемым с помощью смартфона. Поэтому твой офис может быть где угодно, где бы ты ни припарковался. Мы вот на Men 24 серьезно задумались над тем, что такой офис на колесах круто было бы использовать где-то в Карпатах.

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Для максимального удобства Nissan Caravan оснащен персональным компьютером, а также крутым креслом Herman Miller. Также есть кофеварка, которая поможет взбодриться.

Эта портативная рабочая установка дает владельцам свободу управлять своим бизнесом в любом месте. Главное – чтобы был интернет. Тем более что такой вариант позволит разнообразить работу на дому. Захотелось изменить атмосферу – сел в свой фургон и выбрался поработать куда-то за город.

Прозрачный поликарбонатный пол офисного отсека – огромный плюс до полного погружения в природу. Ты можешь, например, припарковать свой офис у реки или озера так, чтобы вода текла прямо под ногами. Но в таком случае следует помнить о ручнике, чтобы не заехать в воду с головой.

Заметим, что рабочее место предназначено не только для внешнего, но и для внутреннего использования. Поэтому ты можешь незаметно работать внутри, почувствовав себя настоящим шпионом.

Лучше всего, то что Nissan Caravan Office Pod – это не просто рабочая станция на колесах. Ты также можешь разбить табор в нем. На крыше есть зона отдыха с откидным креслом и зонтиком. На "балкон" можно подняться по лестнице с внутренней комнаты.

Что касается дорожных возможностей, то фургон справляется как с обычным покрытием, так и бездорожьем. Этому следует благодарить системе 4WD, а также электрической системе с инвертором. Поэтому можно уверенно выбираться на нем за город, чтобы поработать ближе к природе.