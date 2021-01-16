Ти можеш багато працювати, постійно ходити з гарним настроєм, бути упевненим у собі та гнучким до обставин. Але це все більше нагадує рядки з резюме. Насправді ж робочі будні не схожі один на одного. Тож бувають ситуації, коли ти і не надто працьовитий, і не надто активний. Але є 6 якостей, які дозволять тобі бути успішним на роботі. Ними з тобою ділиться Men 24.

Якщо ти хочеш досягнути успіху на роботі та претендувати на звання найкращого працівника, слід прокачувати ці якості. Їх оцінить не лише твій керівник, а й колеги, які захоплюватимуться тобою. Тож гайда разом з Men 24 ставати успішнішими з кожним днем!

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1. Надійність

Надійність – надзвичайно важлива для продуктивності. Якщо ти не можеш брати на себе відповідальність, а також дотримуватися дедлайнів, твоя команда не зможе виконати те, що вас просять. Це правило стосується командної роботи. Що стосується індивідуальних доручень, то саме відповідальному співробітнику керівник доручає завдання, які потребують максимальної уваги. Тож, якщо саме до тебе звертається бос, це варто цінувати.

2. Уважність

Якщо твій колектив невеликий, то пора вивчати не лише всі імена, а й уподобання колег. Твою турботу й уважність високо оцінять. Те ж стосується готовності прийти на допомогу. Якщо ти бачиш, що комусь не вдається виконати завдання – не соромся запропонувати руку підтримки. Не забувай також про ефект бумеранга. Одного разу допоміг ти, а іншого – допоможуть тобі. Але тут потрібно обережно підходити до цього процесу. Не варто знецінювати старання колеги. Просто поясни, що ти зі свіжим оком глянеш на ситуацію, і цілком імовірно зможеш допомогти знайти рішення. Від фрази "ти все неправильно робиш" варто відмовитися раз і назавжди.



Готовність прийти на допомогу колегам високо оцінюється / Фото Unsplash

3. Уникай брехні

Запам'ятай собі на все життя, що одна брехня потягне за собою іншу. Тож варто уникати цього. Не встигаєш виконати доручення боса – зізнайся йому, а не вигадуй, що ти вже все закінчив, але забув скинути файл на флешку. Пам'ятай про те, що брехню надзвичайно легко викрити. Тим більше якщо вона ще й має певну регулярність.

4. Скромність

Не варто усім колегам на кожному перекурі розповідати, що саме твій проєкт оцінило керівництво. Усі й так про це знатимуть з часом. Натомість варто бути трішки скромнішим. Але не варто плутати скромність зі знецінюванням своїх можливостей. Якщо ти знаєш, що можеш виконати доручення боса – не соромся йому про це сказати. Очікування, коли саме на тебе впаде промінь успіху – не найкраща стратегія.



Будь скромним, але не знецінюй свої можливості / Фото unsplash

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5. Ефективність

На роботі ти повинен не лише виконувати безліч завдань. Видимість роботи ще нікому не принесла успіху. Варто бути й ефективним. Якщо після тебе кожне завдання потрібно перевіряти, виправляти або переробляти заново – твоя ефективність від'ємна. Щоб бути ефективним, потрібно постійно навчатися та прокачувати свої вміння. Тож не варто думати, що ти вже геть усе знаєш. Це неможливо, змирися!

6. Стратегічність

Кожен успішний чоловік повинен бути стратегом. Слід розуміти, що кожна твоя дія або її відсутність матиме певний результат. Тож іноді потрібно будувати плани. Але це не означає, що усе твоє життя має іти чітко у тій послідовності, яку ти собі вималював. Іноді ці плани можна ламати. Але не варто плутати стратегічність з бажанням усім сподобатися.



Стратегічність дозволяє думати на кілька кроків вперед / Фото Unsplash

Прокачай ці якості, щоб стати успішним не лише на роботі, а й у житті. Вони не потребують надмірних зусиль. А от результат, який вони принесуть, однозначно потішить тебе.

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