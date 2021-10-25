Так от, астрономи підтвердили, що Велика Магелланова Хмара повністю з'їла іншу галактику. Так би мовити, виявилася космічним хижаком.
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Галактика може з'їсти іншу галактику
Упродовж майже 14 мільярдів років життя Всесвіт неодноразово бачив народження і смерть галактик. Навіть коли ти читаєш це, карликова сферична галактика Стрільця зникає – розчиняється у Великій і Малій Магелланових Хмарах.
Причому ці галактики аж ніяк не можна назвати безневинними щодо цього. Щонайменше, у цьому переконана команда астрономів під керівництвом Алессіо Мучареллі з Університету Болоньї в Італії.
- Вчені знайшли докази, що Велика Магелланова Хмара – хижак-канібал.
- Поглинання ("ієрархічне збирання") інших галактик для неї – буквально звична справа.
Магелланові Хмари, до слова, пов'язані з нашим Чумацьким Шляхом складним танцем: Хмари обертаються одна навколо одної, а разом – навколо нашої, куди більшої, галактики.
Найближчі до Чумацького Шляху галактики неозброєним оком видно у Південній півкулі / Фото unsplash
"Зловмисника" вирахували завдяки хімічним "відбиткам пальців"
Алессіо Мухареллалі з колегами знайшли кулясте скупчення NGC 2005 – такий собі релікт раннього Всесвіту.
- Що цікаво, його хімічний склад помітно інакший від родичів – там значно менше металів.
- А це свідчить, що воно не народилося з тієї ж молекулярної хмари, що й LMC.
Вчені змоделювали ситуацію (детальний опис можна прочитати у журналі Nature Astronomy), за якої такий хімічний склад міг виникнути, і виявили, що NGC 2005, найімовірніше, є залишком галактики-привида, яка існувала дуже-дуже давно.
NGC 2005 – свідок давнього розпаду її материнської галактики й влиття її у Велику Магелланову Хмару. Це єдиний відомий випадок, ідентифікований за хімічними "відбитками пальців" у царстві карликових галактик,
– вказують дослідники.
Вони переконані, що їхні висновки "відкривають новий спосіб вивчення історії утворення галактик за межами Чумацького Шляху шляхом хімічного маркування системи кулястих скупчень".