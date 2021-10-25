Так вот, астрономы подтвердили, что Большое Магелланово Облако полностью съело другую галактику. Так сказать, оказалось космическим хищником.
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Галактика может съесть другую галактику
В течение почти 14 миллиардов лет жизни Вселенная неоднократно видела рождение и смерть галактик. Даже когда ты читаешь это, карликовая сферическая галактика Стрельца исчезает – растворяется в Большом и Малом Магеллановых Облаках.
Причем эти галактики никак нельзя назвать невиновными по этому поводу. По меньшей мере, в этом уверена команда астрономов под руководством Алессио Мучарелли из Университета Болоньи в Италии.
- Ученые нашли доказательства, что Большое Магелланово Облако – хищник-каннибал.
- Поглощение ("иерархическое собирание") других галактик для нее – буквально обычное дело.
Магеллановы Облака, к слову, связаны с нашим Млечным Путем сложным танцем: Облака вращаются вокруг друг друга, а вместе – вокруг нашей, куда большей, галактики.
Ближайшие к Млечному Пути галактики невооруженным глазом видно на Южном полушарии / Фото unsplash
"Злоумышленника" вычислили благодаря химическим "отпечаткам пальцев"
Алессио Мухареллали с коллегами нашли шарообразное скопление NGC 2005 – некий реликт ранней Вселенной.
- Что интересно, его химический состав заметно отличается от родственников – там гораздо меньше металлов.
- А это свидетельствует, что оно не родилось из того же молекулярного облака, что и LMC.
Ученые смоделировали ситуацию (детальное описание можно прочитать в журнале Nature Astronomy), при которой такой химический состав мог возникнуть, и обнаружили, что NGC 2005, скорее всего, является остатком галактики-призрака, которая существовала очень давно.
NGC 2005 –свидетель древнего распада ее материнской галактики и вливания ее в Большое Магелланово Облако. Это единственный известный случай, идентифицированный по химическим "отпечаткам пальцев" в царстве карликовых галактик,
– указывают исследователи.
Они убеждены, что их выводы "открывают новый способ изучения истории образования галактик за пределами Млечного Пути путем химической маркировки системы шарообразных скоплений".