Так вот, астрономы подтвердили, что Большое Магелланово Облако полностью съело другую галактику. Так сказать, оказалось космическим хищником.

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Галактика может съесть другую галактику

В течение почти 14 миллиардов лет жизни Вселенная неоднократно видела рождение и смерть галактик. Даже когда ты читаешь это, карликовая сферическая галактика Стрельца исчезает – растворяется в Большом и Малом Магеллановых Облаках.

Причем эти галактики никак нельзя назвать невиновными по этому поводу. По меньшей мере, в этом уверена команда астрономов под руководством Алессио Мучарелли из Университета Болоньи в Италии.

Ученые нашли доказательства, что Большое Магелланово Облако – хищник-каннибал.

Поглощение ("иерархическое собирание") других галактик для нее – буквально обычное дело.

Магеллановы Облака, к слову, связаны с нашим Млечным Путем сложным танцем: Облака вращаются вокруг друг друга, а вместе – вокруг нашей, куда большей, галактики.

Справка. LMC (Большое Магелланово Облако) примерно вдвое больше Малого, имеет общую массу до 250 миллиардов солнечных масс. Это как раз размер, при котором карликовая галактика должна иметь собственные спутники – и она таки имеет. 4 – 6 маленьких галактик связаны с ней сейчас, а когда-то их было еще больше.



Ближайшие к Млечному Пути галактики невооруженным глазом видно на Южном полушарии / Фото unsplash

"Злоумышленника" вычислили благодаря химическим "отпечаткам пальцев"

Алессио Мухареллали с коллегами нашли шарообразное скопление NGC 2005 – некий реликт ранней Вселенной.

Что интересно, его химический состав заметно отличается от родственников – там гораздо меньше металлов.

А это свидетельствует, что оно не родилось из того же молекулярного облака, что и LMC.

Ученые смоделировали ситуацию (детальное описание можно прочитать в журнале Nature Astronomy ), при которой такой химический состав мог возникнуть, и обнаружили, что NGC 2005, скорее всего, является остатком галактики-призрака, которая существовала очень давно.

NGC 2005 –свидетель древнего распада ее материнской галактики и вливания ее в Большое Магелланово Облако. Это единственный известный случай, идентифицированный по химическим "отпечаткам пальцев" в царстве карликовых галактик,

– указывают исследователи.

Они убеждены, что их выводы "открывают новый способ изучения истории образования галактик за пределами Млечного Пути путем химической маркировки системы шарообразных скоплений".