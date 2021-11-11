Предыдущая версия Липперсгея, напомним, увеличивала лишь втрое. Благодарный сенат Венецианской республики, где Галилео представил свою разработку, пожизненно назначил ученого преподавателем Падуанского университета и удвоил его зарплату.

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А все-таки она вертится

Что важно, Галилео Галилей был первым, кто направил телескоп в небо .

Он смог разглядеть горы и кратеры на Луне, а также ленту рассеянного света в небе – Млечный Путь.

Он же открыл кольца Сатурна, пятна на Солнце и 4 спутника Юпитера.

Именно из-за наблюдения за небом Галилей в итоге убедился в правдивости Коперниканской модели планет, движущихся вокруг Солнца.



Галилео Галилей за несколько дней ощутимо усовершенствовал телескоп Липперсгея / Фото unsplash

В итоге он написал книгу "Диалог о двух главных мировых системах, Птолемеевской и Коперниканской", а чтобы не ссориться с церковниками, посвятил ее Папе Урбану VIII. К сожалению, это не помогло.

Идеи Галилея назвали еретическими, а самого учёного поставили на суд инквизиции в Риме в 1633 году.

Галилей, как бы теперь сказали, заключил соглашение со следствием – признал вину и последовал приговору инквизиторов на домашний пожизненный арест. В таких условиях он и умер – в 1642 году.

Но перед тем, как говорит еще одна известная едва ли не каждому легенда, Галилео таки сказал: "А все-таки она вертится" (говоря о Земле). Впрочем, когда сказал, кому сказал, и точно ли говорил – неизвестно. Но легенда получилась красивая.