Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт зігріваючого коктейлю Red Passion Punch.

Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Red Passion Punch – відмінний зігріваючий алкогольний коктейль, приготовлений на основі горілки Nemiroff DeLuxe.

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Коктейль Red Passion Punch отримав свою назву завдяки використанню у ньому маракуї, яку також називають passionfruit. Цей напій подарує тобі та твоїм друзям можливість відчути себе на тропічному острові посеред зими. Він дозволяє не лише гарно провести час з друзями, а й зігрітися взимку. А його приготування надзвичайно просте та зрозуміле. Тож годі гаяти часу, гайда готувати його разом з нами!



Коктейль готується на основі горілки Nemiroff DeLuxe

Приготування гарячого коктейлю Red Passion Punch

Інгредієнти:

Nemiroff DeLuxe – 40 мл

Сік червоного винограду – 100 мл

Мед – 15 мл

Пюре маракуї – 20 мл

Сік лайма – 20 мл

Angostura Bitter – 3 – 5 крапель

Апельсин з гвоздикою – для прикраси



Рецепт приготування гарячого коктейлю Red Passion Punch / Фото

Приготування гарячого коктейлю Red Passion Punch

У жаростійкий стакан додай горілку Nemiroff DeLuxe, мед, пюре маракуї, сік лайма, Angostura Bitter; Залий усе це гарячим виноградним соком і ретельно перемішай; Подавай коктейль зі скибкою апельсина з гвоздикою.

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Насолоджуйся Red Passion Punch у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!