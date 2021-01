CREATIVE CHEFS SUMMIT, який відбувся наприкінці року, об'єднав кухарів, рестораторів і поціновувачів гастрономічної культури. Ми не лише зазирнули за лаштунки події, а й зібрали найкращі рецепти страв і коктейлів, якими вражали глядачів шоу. Спробуй і ти долучитися до культури фудпейрингу на власній кухні!

Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Але Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Спробуй долучитися до культури фудрейпрингу, про яку нам розповідали на нещодавньому CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020. До твоєї уваги рецепти крутих страв, а також коктейлів, які можна самостійно приготувати в домашніх умовах.

Цього разу ми розповімо, як приготувати хліб з аронією за рецептом Ігоря Лаврешина, а також пропонуємо доповнити страву легким коктейлем Pear & Tonic від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.

Ігор Лаврешин

Ігор Лаврешин – пекар-ремісник, консультант зі хлібопечення. Навчався він у NIPfood Nazionale Italiana Pizzaioli & Panificazione (Італія), Richemont Masterbaker Center for Excellence in Baking and Pastry DMCC (Швейцарія). Також Ігор Лаврешин – шеф-інструктор NIPfood (Італія), викладач Кулінарної Академії Асоціації шеф-кухарів України.

"Не знаючи минулого, неможливо заглянути у майбутнє" – цей девіз став мотивацією для руху Ігоря вперед, він дозволяє переосмислити прості істини та допомагає у створенні складних рецептур хорошого хліба.

Місія пекаря – відродити ремісниче хлібопечення в Україні, сімейні династії пекарів і хліборобів, ті ремесла, якими здавна славиться наша земля. Під час CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020 Ігор Лаврешин приготував хліб з аронією. Спробуй і ти!

Хліб з аронією

Хліб – невіддільна складова правильного та збалансованого харчування. А хліб з цільнозернового борошна на соку аронії – енерджайзер для активної, сучасної людини, котра стежить за своїм здоров'ям.

Що таке аронія? Це ягода, яка використовується у хлібопеченні та кондитерському виробництві. Особливо, коли потрібен інтенсивний колір випічки. В Україні вона відома як чорноплідна горобина. Ягода має терпкий смак і містить безліч вітамінів і корисних речовин.

Найчастіше хліб з цільнозернового борошна готують з використанням традиційної закваски, але можна його приготувати й за допомогою дріжджової опари.

Інгредієнти:

Дріжджова опара Пуліш – 200 грамів

Борошно пшеничне – 200 грамів

Борошно пшеничне цільнозернове – 200 грамів

Вода (4 – 18 градусів) – 230 мілілітрів

Свіжі ягоди аронії – 100 грамів

Дріжджі свіжі – 10 грамів

Сіль – 7 грамів

* пекар-ремісник рекомендує додавати воду по вологомісткості борошна.



Подавати хліб з аронією рекомендуємо з коктейлем Pear & Tonic/ Фото Nemiroff

Приготування хліба з аронією:

Спочатку тобі необхідно поставити дріжджову опару Пуліш. По суті, це молочнокисла рідка закваска, час бродіння якої становить 16 – 24 годин. Для неї потрібно змішати 100 мілілітрів води, 100 грамів борошна та 3 грами свіжих дріжджів. Залиши опару для ферментації на ніч при кімнатній температурі. Перебий у блендері ягоди аронії з водою. Борошно з ягідною водою виміси 1 – 2 хвилини до однорідності. Дай відпочити тісті 30 – 40 хвилин для розвитку клейковини. Додай дріжджову опару, дріжджі, сіль. Інтенсивно заміси усе протягом 8 – 9 хвилин. Залиш тісто для ферментації на 90 хвилин при температурі 22 – 26 градусів. При цьому, через кожні 30 хвилин потрібно розтягнути та скласти тісто "конвертом". Усього 3 рази. Тісто повинне "заспівати". Тісто слід викласти на всіяний борошном стіл і округлити. Сформувати круглу заготовку, покласти швом угору в кошик або на тканину, і залишити підходити протягом 30 – 50 хвилин при кімнатній температурі. Розігріваємо піч. Перед посадкою заготовки у піч зроби у тісті не дуже глибокий надріз лезом. Випікай хліб у духовці, розігрітій до 230 градусів, перші 10 хвилин з парою. Потім слід зменшити температуру до 190 градусів і випікати ще 20 – 25 хвилин.

До цієї страви рекомендуємо подавати авторський коктейль Pear & Tonic від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.

Приготування коктейлю Pear & Tonic



Рецепт приготування алкогольного коктейлю Pear & Tonic/ Фото Nemiroff

Інгредієнти:

Nemiroff Burning Pear – 30 мілілітрів

Amaro Averna – 20 мілілітрів

Schweppes Indian Tonic – 50 мілілітрів

Приготування коктейлю Pear & Tonic:

Заповнити келих подачі льодом. Додай смакову горілку Nemiroff Burning Pear, Amaro Averna та Schweppes Indian Tonic. Розмішай барною ложкою.

Насолоджуйся Pear & Tonic та хлібом з аронією у хорошій компанії, щоб розслабитися та гарно провести вечір!