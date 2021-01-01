Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт согревающего коктейля Red Passion Punch.

Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Red Passion Punch – отличный согревающий алкогольный коктейль, приготовленный на основе водки Nemiroff DeLuxe.

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Коктейль Red Passion Punch получил свое название благодаря использованию в нем маракуйи, которую также называют passionfruit. Этот напиток подарит тебе и твоим друзьям возможность почувствовать себя на тропическом острове посреди зимы. Он позволяет не только хорошо провести время с друзьями, но и согреться зимой. А его приготовления очень простое и понятное. Поэтому не стоит терять времени, айда готовить его вместе с нами!



Коктейль готовится на основе водки Nemiroff DeLuxe

Приготовление горячего коктейля Red Passion Punch

Ингредиенты:

Nemiroff DeLuxe – 40 мл

Сок красного винограда – 100 мл

Мед – 15 мл

Пюре маракуйи – 20 мл

Сок лайма – 20 мл

Angostura Bitter – 3 – 5 капель

Апельсин с гвоздикой – для украшения



Рецепт приготовления горячего коктейля Red Passion Punch / Фото

Приготовление горячего коктейля Red Passion Punch

В жаростойкий стакан добавь водку Nemiroff DeLuxe, мед, пюре маракуйи, сок лайма, Angostura Bitter; Залей все это горячим виноградным соком и тщательно перемешай; Подавай коктейль из ломтем апельсина с гвоздикой.

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