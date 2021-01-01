Как приготовить горячий алкогольный коктейль Red Passion Punch: попробуй себя в роли барMENa
Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт согревающего коктейля Red Passion Punch.
Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Red Passion Punch – отличный согревающий алкогольный коктейль, приготовленный на основе водки Nemiroff DeLuxe.
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Коктейль Red Passion Punch получил свое название благодаря использованию в нем маракуйи, которую также называют passionfruit. Этот напиток подарит тебе и твоим друзьям возможность почувствовать себя на тропическом острове посреди зимы. Он позволяет не только хорошо провести время с друзьями, но и согреться зимой. А его приготовления очень простое и понятное. Поэтому не стоит терять времени, айда готовить его вместе с нами!
Коктейль готовится на основе водки Nemiroff DeLuxe
Приготовление горячего коктейля Red Passion Punch
Ингредиенты:
- Nemiroff DeLuxe – 40 мл
- Сок красного винограда – 100 мл
- Мед – 15 мл
- Пюре маракуйи – 20 мл
- Сок лайма – 20 мл
- Angostura Bitter – 3 – 5 капель
- Апельсин с гвоздикой – для украшения
Рецепт приготовления горячего коктейля Red Passion Punch / Фото
Приготовление горячего коктейля Red Passion Punch
- В жаростойкий стакан добавь водку Nemiroff DeLuxe, мед, пюре маракуйи, сок лайма, Angostura Bitter;
- Залей все это горячим виноградным соком и тщательно перемешай;
- Подавай коктейль из ломтем апельсина с гвоздикой.
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Наслаждайся Red Passion Punch в хорошей компании, чтобы расслабиться и хорошо провести вечер!
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