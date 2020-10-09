Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт гарячого віскі з медом і спеціями.

Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти гарячий віскі з медом, приготовлений на основі продукції Bushmills.

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У чому користь гарячого віскі з медом? Гарячий пунш з віскі – відмінний засіб від простуди. Сам же віскі діє як засіб проти набряків. Що стосується меду та лимону, то вони мають анестезуючі властивості та можуть розріджувати слиз.

Приготування гарячого віскі з медом і спеціями не забере у тебе багато часу, тож ти можеш влаштувати справжню імпровізацію, аби зігрітися зі своїми друзями цими холодними вечорами. Наш напій – одна з варіацій популярного в Ірландії коктейлю "Хот-тодді". Подейкують, він ставить на ноги навіть тих, хто геть зовсім кепсько себе почуває. Щоправда, у нашій варіації звичайний чай замінить гаряча ароматна вода з корицею.

Цей ароматний напій на основі віскі, меду та спецій не лише дозволить добряче зігрітися, а й чудово почуватися, якщо ти занедужав. А сам процес приготування гарячого віскі з медом настільки простий, що з ним упорається кожен.

Переходимо до самого процесу приготування гарячого віскі Bushmills з медом і прянощами.

Інгредієнти:

Віскі Bushmills – 50 мл

Гаряча вода – 60 мл

Гвоздика – 4 квіточки

Паличка кориці – 1 штука

Лимон – 1 долька

Мед



Рецепт приготування гарячого віскі Bushmills з медом / Фото istock

Приготування гарячого віскі Bushmills з медом і спеціями:

Нагрій склянку для віскі за допомогою гарячої води протягом 30 секунд. Промий її. Додай 60 мл гарячої води разом із паличкою кориці, аби напій настоявся. Додай 50 мл оригінального ірландського віскі Bushmills. Проколи скибочку лимона чотирма квіточками гвоздики та додай у склянку. Додай мед і перемішай.

Насолоджуйся гарячим віскі Bushmills з медом і спеціями у компанії друзів. Цей алкогольний напій гарантує відмінний вечір!

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