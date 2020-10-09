Як приготувати гарячий віскі з медом: спробуй себе в ролі барMENa
Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт гарячого віскі з медом і спеціями.
Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти гарячий віскі з медом, приготовлений на основі продукції Bushmills.
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У чому користь гарячого віскі з медом?Гарячий пунш з віскі – відмінний засіб від простуди. Сам же віскі діє як засіб проти набряків. Що стосується меду та лимону, то вони мають анестезуючі властивості та можуть розріджувати слиз.
Приготування гарячого віскі з медом і спеціями не забере у тебе багато часу, тож ти можеш влаштувати справжню імпровізацію, аби зігрітися зі своїми друзями цими холодними вечорами. Наш напій – одна з варіацій популярного в Ірландії коктейлю "Хот-тодді". Подейкують, він ставить на ноги навіть тих, хто геть зовсім кепсько себе почуває. Щоправда, у нашій варіації звичайний чай замінить гаряча ароматна вода з корицею.
- Цей ароматний напій на основі віскі, меду та спецій не лише дозволить добряче зігрітися, а й чудово почуватися, якщо ти занедужав. А сам процес приготування гарячого віскі з медом настільки простий, що з ним упорається кожен.
Переходимо до самого процесу приготування гарячого віскі Bushmills з медом і прянощами.
Інгредієнти:
- Віскі Bushmills – 50 мл
- Гаряча вода – 60 мл
- Гвоздика – 4 квіточки
- Паличка кориці – 1 штука
- Лимон – 1 долька
- Мед
Рецепт приготування гарячого віскі Bushmills з медом / Фото istock
Приготування гарячого віскі Bushmills з медом і спеціями:
- Нагрій склянку для віскі за допомогою гарячої води протягом 30 секунд. Промий її.
- Додай 60 мл гарячої води разом із паличкою кориці, аби напій настоявся.
- Додай 50 мл оригінального ірландського віскі Bushmills.
- Проколи скибочку лимона чотирма квіточками гвоздики та додай у склянку.
- Додай мед і перемішай.
Насолоджуйся гарячим віскі Bushmills з медом і спеціями у компанії друзів. Цей алкогольний напій гарантує відмінний вечір!
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