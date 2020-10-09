Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт горячего виски с медом и специями.

Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь горячий виски с медом, приготовленный на основе продукции Bushmills.

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В чем польза горячего виски с медом? Горячий пунш с виски – отличное средство от простуды. Сам же виски действует как средство против отеков. Что касается меда и лимона, то они имеют анестезирующие свойства и могут разжижать слизь.

Приготовление горячего виски с медом и специями не отнимет у тебя много времени, поэтому ты можешь устроить настоящую импровизацию, чтобы согреться со своими друзьями этими холодными вечерами. Наш напиток – одна из вариаций популярного в Ирландии коктейля "Хот-тодди". Говорят, он ставит на ноги даже тех, кто совсем уж плохо себя чувствует. Правда, в нашей вариации обычный чай заменит горячая ароматная вода с корицей.

Этот ароматный напиток на основе виски, меда и специй не только позволит хорошо согреться, но и прекрасно себя чувствовать, если ты заболел . А сам процесс приготовления горячего виски с медом настолько прост, что с ним справится каждый.

Переходим к самому процессу приготовления горячего виски Bushmills с медом и пряностями.

Ингредиенты:

Виски Bushmills – 50 мл

Горячая вода – 60 мл

Гвоздика – 4 цветочки

Палочка корицы – 1 штука

Лимон – 1 долька

Мед



Рецепт приготовления горячего виски Bushmills с медом / Фото istock

Приготовление горячего виски Bushmills с медом и специями:

Нагрей стакан для виски с помощью горячей воды в течение 30 секунд. Промой его. Добавь 60 мл горячей воды вместе с палочкой корицы, чтобы напиток настоялся. Добавь 50 мл оригинального ирландского виски Bushmills. Проколи ломтик лимона четырьмя цветочками гвоздики и добавь в стакан. Добавь мед и перемешай.

Наслаждайся горячим виски Bushmills с медом и специями в компании друзей. Этот алкогольный напиток гарантирует отличный вечер!