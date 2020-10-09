Как приготовить горячий виски с медом: попробуй себя в роли барMENa
Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт горячего виски с медом и специями.
Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь горячий виски с медом, приготовленный на основе продукции Bushmills.
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В чем польза горячего виски с медом?Горячий пунш с виски – отличное средство от простуды. Сам же виски действует как средство против отеков. Что касается меда и лимона, то они имеют анестезирующие свойства и могут разжижать слизь.
Приготовление горячего виски с медом и специями не отнимет у тебя много времени, поэтому ты можешь устроить настоящую импровизацию, чтобы согреться со своими друзьями этими холодными вечерами. Наш напиток – одна из вариаций популярного в Ирландии коктейля "Хот-тодди". Говорят, он ставит на ноги даже тех, кто совсем уж плохо себя чувствует. Правда, в нашей вариации обычный чай заменит горячая ароматная вода с корицей.
- Этот ароматный напиток на основе виски, меда и специй не только позволит хорошо согреться, но и прекрасно себя чувствовать, если ты заболел. А сам процесс приготовления горячего виски с медом настолько прост, что с ним справится каждый.
Переходим к самому процессу приготовления горячего виски Bushmills с медом и пряностями.
Ингредиенты:
- Виски Bushmills – 50 мл
- Горячая вода – 60 мл
- Гвоздика – 4 цветочки
- Палочка корицы – 1 штука
- Лимон – 1 долька
- Мед
Рецепт приготовления горячего виски Bushmills с медом / Фото istock
Приготовление горячего виски Bushmills с медом и специями:
- Нагрей стакан для виски с помощью горячей воды в течение 30 секунд. Промой его.
- Добавь 60 мл горячей воды вместе с палочкой корицы, чтобы напиток настоялся.
- Добавь 50 мл оригинального ирландского виски Bushmills.
- Проколи ломтик лимона четырьмя цветочками гвоздики и добавь в стакан.
- Добавь мед и перемешай.
Наслаждайся горячим виски Bushmills с медом и специями в компании друзей. Этот алкогольный напиток гарантирует отличный вечер!
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