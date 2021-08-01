Сексуальна Гайді Клум вирішила не на жарт розбурхати користувачів мережі. Для цього німецька модель знялася топлес на яхті. Підписники у захваті від новенької публікації красуні. Про це свідчить понад 100 тисяч лайків під постом.

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На жаль, модель обмежила можливість додавати коментарі. Тож нам лише залишається уявити, що під свіжим фото могли б написати її підписники.



Гайді Клум знялася топлес біля яхти / Фото з інстаграму Клум

Якби що, то Гайді Клум регулярно знімається з мінімальною кількістю одягу. Нещодавно німецька модель розбурхала мережу повністю голим фото. Цей кадр красуні теж набрав понад 100 тисяч лайків за лічені дні. З одягу на чарівній Гайді був лише рушник, на якому вона лежала.

Гайда підписуватися та ставити лайки під публікацією Гайді Клум. Це дозволить тобі одним з перших мати можливість насолодитися свіжим і гарячим фото моделі!

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