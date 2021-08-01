Сексуальная Хайди Клум решила не на шутку взбудоражить пользователей сети. Для этого немецкая модель снялась топлес на яхте. Подписчики в восторге от новенькой публикации красавицы. Об этом свидетельствует более 100 тысяч лайков под постом.

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К сожалению, модель ограничила возможность добавлять комментарии. Поэтому нам только остается представить, что под свежим фото могли бы написать ее подписчики.



Хайди Клум снялась топлес у яхты / Фото с инстаграма Клум

Заметим, что Хайди Клум регулярно снимается с минимальным количеством одежды. Недавно немецкая модель взбудоражила сеть полностью голым фото . Этот кадр красавицы тоже набрал более 100 тысяч лайков за считанные дни. Из одежды на волшебной Хайди было только полотенце, на котором она лежала.

Айда подписываться и ставить лайки под публикацией Хайди Клум. Это позволит тебе одним из первых иметь возможность насладиться свежим и горячим фото модели!