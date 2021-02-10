Житель Соединенных Штатов Шон Рэй в 90-х был звездой мирового масштаба в бодибилдинге. А начиналось все с крайне неудачного дебюта в соревнованиях "Мистер Олимпия".

Сегодня же Шон Рэй, прозванный в свое время "Разрушителем гигантов" и "Генетическим чудом", – примерный муж и отец. Подробнее об этом расскажем сегодня на Men 24.

Обрати внимание Тренировка Джейсона Стейтема: как нарастить мышцы с помощью 6-дневной программы

Неудачный дебют как стимул

Шон Рэй начал карьеру бодибилдера в 18 лет. Старт вроде бы был блестящим – но на юниорском уровне.



Шон Рэй более 10 лет держался в пятерке лучших бодибилдеров мира / Фото из инстаграма Рея

В 1988 году он впервые выступил в популярном турнире "Мистер Олимпия" (тот самый, который 7 раз выигрывал Арнольд Шварценеггер). Но занял там 13 место – которое расценил как полный провал.

Я совершенно не имел опыта, чувствовал усталость от бесконечных переездов, а еще и... Меня поразило желание стать лучшим, которое просто излучал каждый участник "Мистера Олимпии",

– рассказывал Рей.

Что же он сделал дальше? Правильно. Начал тренироваться еще усерднее. Уже в 1990 году Рэй попал в тройку лучших на соревнованиях. С тех пор и до 2001 года он за пределы первой пятерки не выпадал.



Рэй был ниже и легче, но выигрывал благодаря гармоничности тела / Фото из инстаграма Рея

"Генетическое чудо"

Как описывали Шона Рэя журналисты? Чаще всего можно было прочитать о "удивительные пропорции" и "эстетический рельеф". А потом кто-то приобщил к его имени прозвище "Генетическое чудо" – и оно очень понравилось фанатам.

Тело Рея действительно отличалось от других на "Мистере Олимпии". Он был ниже, легче (93 – 97 килограмма, и это при том, что другие культуристы редко весили меньше 110), а главное – пропорциональнее и эстетичнее.

Особенно при этом отмечали пресс.



Пресс Шона Рэя был невероятно пропорциональным и эстетическим / Фото из инстаграма Рея

Большинство из своих великих (по размеру) соперников Рэй побеждал (отсюда еще одно популярное прозвище – "Разрушитель гигантов"). Большинство, но не всех.

Разочарование

Конец профессиональной карьеры сопровождало разочарование. Ведь за более чем 10 лет, несмотря на пребывание всегда в топах, Шон Рэй так и не смог выиграть турнир "Мистер Олимпия".

Был реальный шанс победить в 1994. Но я не знал, что модной стала сверхмасса. Тушки бройлеров на 1,5 центнера ценили больше, чем эстетику,

– жаловался Рей.

Далее, по его мнению, судьи так и не стали объективными. Рэй полностью разочаровался и в 2001 году прекратил соревноваться .



Шон Рэй прекратил соревноваться в 2001, но и по сей день поддерживает форму / Фото из инстаграма Рея

Главное – это семья

Сегодня Шон Рэй, конечно, уже не имеет того рельефа мышц, какой был в 90-х. Ведь годы идут – в 2020 ему исполнилось 55. А для поддержания формы следует тренироваться ежедневно по определенному плану и со значительными нагрузками.

Бывший бодибилдер, однако, говорит, что продолжает следить за фигурой, регулярно занимается спортом и вообще живет активно.

Через 2 года после завершения спортивной карьеры, в 2003, Рэй женился, в браке у него родились две дочери. Именно на семье он и сосредоточен.



В XXI веке Шон Рэй сосредоточился на семье и журналистике / Фото из инстаграма Рея

А также Рэй занимается спортивной журналистикой – работает на телевидении, радио, занимает должность главного редактора издания Digital Muscle.