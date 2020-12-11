Ця історія не зовсім про наукові винаходи, які могли змінити світ, а більше про винахідника. Генрі Кавендіш – один із найбільш плідних вчених XVIII століття, про геніальні відкриття якого стало відомо тільки через сотню років після його смерті.

Історія знає приклади, коли відкриттів не помічали або ігнорували як безнадійні. Але бувало й інакше – коли винахіднику було просто байдуже, дізнаються про його відкриття, а чи ні. Men 24 розповість про саме такого – Генрі Кавендіша.

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Винаходи Генрі Кавендіша

Чув про Генрі Кавендіша? Гадаємо, не чув, або чув тільки краєм вуха. Це не дивно – сам Кавендіш не особливо хотів, щоб про нього чули. Одначе це один із найбільш плідних вчених XVIII століття, хімік, інженер, і, безумовно, геній.

Генрі Кавендіш вирахував щільність Землі, відкрив водень та хімічний склад води, сформулював закони Ома, Кулона, Чарльза і Дальтона задовго до того, як це ж зробили ці великі вчені, на честь яких ті закони й назвали.

А ще він був казково багатий.

Скажімо так, Генрі Кавендіш – це Ілон Маск свого часу. От тільки Маск дуже публічний, а Кавендіш був відлюдником. З тих, котрі роками не виходять зі свого будинку, а спілкуються тільки зі стінами та собою.



Генрі Кавендіш – геній-відлюдник (зображення не є історично точним) / Фото indiatoday

Кавендіш, кажуть, жив на межі божевілля. Що й казати, якщо навіть зі своєю служницею він "спілкувався" тільки за допомогою записок. Однак науковий світ про нього знав. Знав, але сприймав як фріка.

Про всі винаходи, про геніальність Кавендіша світ дізнався з його записів, які потрапили до рук іншого вченого – Джеймса Максвелла – через майже 100 років після смерті генія.

Чи змінився б світ, якби Кавендіш за життя оприлюднив свої відкриття? Звісно. Наука зробила б семимильний крок уперед.

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Якби Генрі Кавендіш не був відлюдником, то дав би могутній поштовх розвитку термодинаміки, електрики та інших наук. І наступним геніальним вченим, які займалися б цими науками, не довелося б починати все з нуля.