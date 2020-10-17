7 геніальних винаходів жінок, якими залюбки користуються чоловіки
Чули таке, що серед великих винахідників немає жінок, за винятком хіба Марії Склодовської-Кюрі? Ну, так от – це абсолютна маячня. Автомобільні двірники, вай-фай і навіть пиво придумали дівчата.
Винаходи, які запускають прогрес – це круто. Але не менш важливими є й винаходи, які змінюють наше повсякденне життя. Сьогодні Men 24 розповідає про кілька саме таких – створених жінками.
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Паперові пакети
Американська винахідниця Маргарет Елоїза Найт у 1871 році отримала патент на машину для виробництва паперових пакетів, коли їй було всього 33 роки.
- Досягнення не далося легко – колега-чоловік намагався вкрасти її роботу і через суд довести, що… Що такий вдалий виріб просто не могла вигадати жінка.
А винахід таки був дуже вдалий: тоді школи не годували дітей обідами, а приносити свою їжу з дому було складно. Паперові пакети стали виходом, а ще й згуртували жінок – тепер вони могли ходити на роботу, а не чекати вдома дітей, які конче приходили на обід.
Маргарет Найт винайшла паперові пакети / Фото wikimedia
Wi-Fi
Зірка Голлівуду Геді Ламар, відома неповторною красою, у вільний від акторства час розробляла інноваційні рішення у царині фізики.
- І от якось Геді винайшла можливість передавати хибні дані на різних частотах, що дозволяло убезпечити передавання даних між військовими об'єктами. Ідею продовжила розвивати, і...
У 1942 Ламар нагородили за створення "таємної системи зв'язку" для радіокерованих торпед ВМС США. Саме з цієї технології "виросли" GPS, Wi-Fi та Bluetooth – якими ми їх знаємо сьогодні.
Геді Ламар винайшла технологію, яка згодом породила GPS, Wi-Fi та Bluetooth / Фото wikimedia
Пиво, просто пиво
Пиво – жіночий напій. Історики пива переконують, що жінки міжріччя Тигру та Євфрату (однієї з колисок цивілізації) першими в історії здогадалися виготовляти, пити, а ще й продавати пиво.
- До слова, пиво вважали їжею, а отже "споконвічно жіночою" справою. Цікавий факт: у стародавній Фінляндії жінки були, гм, офіційним складником пива.
А в Англії саме жінки управляли пабами й утримували так свої родини. Поки чоловіки роками плавали десь у невідомих морях та вивчали світ.
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Невидиме скло
Кетрін Берр Блоджетт – перша жінка, яка стала доктором фізики в Кембриджі. А ще – перша жінка, яку взяли на роботу в General Electric.
- Під час Другої світової Кетрін вивчала виробництво протигазів, димових завіс, покриття для крил літаків – причому на молекулярному рівні. Так вона й винайшла скло, яке не блищить. Простіше кажучи – невидиме.
А далі пішло-поїхало: невидиме скло використовували у камерах, проєкторах, у перископах на підводних човнах, в окулярах, автомобільних шибках, і навіть у комп'ютерних екранах.
Кетрін Берр Блоджетт винайшла невидиме скло / Фото wikimedia
Фільтрація кави
Кавові боби використовують для приготування напоїв ще, мабуть, з X – ХІ століття. Але у 1890-х роках сталося дещо, що суттєво вплинуло на смак кави: німецька домогосподарка Мелітта Бенц вдосконалила технологію фільтрування.
- Раніше кавову гущу пакували у тканину, і потім той пакет опускали в киплячу воду. Меліта зробила інакше: вона поклала прошарок щільного паперу в чашку з кількома отворами, і через цей пристрій налила каву. До кухлика у такий спосіб потрапляла тільки відфільтрована рідина.
Смак гіркого напою покращився. А у 1908 році Бенц отримала патент на свою систему фільтрації. Відтоді сформувався не лише новий етикет вживання кави, а й великий бізнес, який існує досі.
Мелітта Бенц винайшла новий спосіб фільтрації кави, чим змінила смак напою / Фото wikimedia
Сміттярки з педалькою
Ліліан Гілбрет багато зусиль доклала, аби полегшити життя жінок у побуті.
- На початку 1900-х вона розробила полиці для холодильників, спростила способи відкриття консервних банок, а ще…
Запропонувала додати педалі до сміттєвих відерець.
Ліліан Гілбрет придумала полки для холодильників і сміттярку з ніжкою / Фото wikimedia
Автомобільні двірники
А от Мері Елізабет Андерсон вирішила полегшити життя чоловікам, і в 1903 році винайшла автомобільні двірники – щоб не згрібати сніг із лобового скла руками.
- На жаль, ця історія не має хорошого кінця. Мері отримала патент на 20 років, але… Померла без визнання. Ніхто не хотів користуватися двірниками, думали – дурна справа. Можеш повірити?
Власник автомобільної марки Cadillac Генрі Ліланд виявився мудрішим за своїх попередників. Його нові моделі машин вийшли саме з двірниками – винаходом, без якого нині важко уявити автомобіль.
Мері Андерсон вигадала автодвірники, та, на жаль, їхню цінність зрозуміли не одразу / Фото wikimedia
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