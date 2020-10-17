Чули таке, що серед великих винахідників немає жінок, за винятком хіба Марії Склодовської-Кюрі? Ну, так от – це абсолютна маячня. Автомобільні двірники, вай-фай і навіть пиво придумали дівчата.

Винаходи, які запускають прогрес – це круто. Але не менш важливими є й винаходи, які змінюють наше повсякденне життя. Сьогодні Men 24 розповідає про кілька саме таких – створених жінками.

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Паперові пакети

Американська винахідниця Маргарет Елоїза Найт у 1871 році отримала патент на машину для виробництва паперових пакетів, коли їй було всього 33 роки.

Досягнення не далося легко – колега-чоловік намагався вкрасти її роботу і через суд довести, що… Що такий вдалий виріб просто не могла вигадати жінка.

А винахід таки був дуже вдалий: тоді школи не годували дітей обідами, а приносити свою їжу з дому було складно. Паперові пакети стали виходом, а ще й згуртували жінок – тепер вони могли ходити на роботу, а не чекати вдома дітей, які конче приходили на обід.



Маргарет Найт винайшла паперові пакети / Фото wikimedia

Wi-Fi

Зірка Голлівуду Геді Ламар, відома неповторною красою, у вільний від акторства час розробляла інноваційні рішення у царині фізики.

І от якось Геді винайшла можливість передавати хибні дані на різних частотах, що дозволяло убезпечити передавання даних між військовими об'єктами. Ідею продовжила розвивати, і...

У 1942 Ламар нагородили за створення "таємної системи зв'язку" для радіокерованих торпед ВМС США. Саме з цієї технології "виросли" GPS, Wi-Fi та Bluetooth – якими ми їх знаємо сьогодні.



Геді Ламар винайшла технологію, яка згодом породила GPS, Wi-Fi та Bluetooth / Фото wikimedia

Пиво, просто пиво

Пиво – жіночий напій. Історики пива переконують, що жінки міжріччя Тигру та Євфрату (однієї з колисок цивілізації) першими в історії здогадалися виготовляти, пити, а ще й продавати пиво.

До слова, пиво вважали їжею, а отже "споконвічно жіночою" справою. Цікавий факт: у стародавній Фінляндії жінки були, гм, офіційним складником пива.

А в Англії саме жінки управляли пабами й утримували так свої родини. Поки чоловіки роками плавали десь у невідомих морях та вивчали світ.

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Невидиме скло

Кетрін Берр Блоджетт – перша жінка, яка стала доктором фізики в Кембриджі. А ще – перша жінка, яку взяли на роботу в General Electric.

Під час Другої світової Кетрін вивчала виробництво протигазів, димових завіс, покриття для крил літаків – причому на молекулярному рівні. Так вона й винайшла скло, яке не блищить. Простіше кажучи – невидиме.

А далі пішло-поїхало: невидиме скло використовували у камерах, проєкторах, у перископах на підводних човнах, в окулярах, автомобільних шибках, і навіть у комп'ютерних екранах.



Кетрін Берр Блоджетт винайшла невидиме скло / Фото wikimedia

Фільтрація кави

Кавові боби використовують для приготування напоїв ще, мабуть, з X – ХІ століття. Але у 1890-х роках сталося дещо, що суттєво вплинуло на смак кави: німецька домогосподарка Мелітта Бенц вдосконалила технологію фільтрування.

Раніше кавову гущу пакували у тканину, і потім той пакет опускали в киплячу воду. Меліта зробила інакше: вона поклала прошарок щільного паперу в чашку з кількома отворами, і через цей пристрій налила каву. До кухлика у такий спосіб потрапляла тільки відфільтрована рідина.

Смак гіркого напою покращився. А у 1908 році Бенц отримала патент на свою систему фільтрації. Відтоді сформувався не лише новий етикет вживання кави, а й великий бізнес, який існує досі.



Мелітта Бенц винайшла новий спосіб фільтрації кави, чим змінила смак напою / Фото wikimedia

Сміттярки з педалькою

Ліліан Гілбрет багато зусиль доклала, аби полегшити життя жінок у побуті.

На початку 1900-х вона розробила полиці для холодильників, спростила способи відкриття консервних банок, а ще…

Запропонувала додати педалі до сміттєвих відерець.



Ліліан Гілбрет придумала полки для холодильників і сміттярку з ніжкою / Фото wikimedia

Автомобільні двірники

А от Мері Елізабет Андерсон вирішила полегшити життя чоловікам, і в 1903 році винайшла автомобільні двірники – щоб не згрібати сніг із лобового скла руками.

На жаль, ця історія не має хорошого кінця. Мері отримала патент на 20 років, але… Померла без визнання. Ніхто не хотів користуватися двірниками, думали – дурна справа. Можеш повірити?

Власник автомобільної марки Cadillac Генрі Ліланд виявився мудрішим за своїх попередників. Його нові моделі машин вийшли саме з двірниками – винаходом, без якого нині важко уявити автомобіль.



Мері Андерсон вигадала автодвірники, та, на жаль, їхню цінність зрозуміли не одразу / Фото wikimedia

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