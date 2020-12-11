Эта история не совсем о научных изобретениях, которые могли изменить мир, а больше об изобретателе. Генри Кавендиш – один из самых плодотворных ученых XVIII века, о гениальных открытиях которого стало известно только через сотню лет после его смерти.

История знает примеры, когда открытий не замечали или игнорировали как безнадежные. Но бывало и иначе – когда изобретателю было просто безразлично, узнают о его открытии, или нет. Men 24 расскажет об одном из таких – Генри Кавендише.

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Изобретения Генри Кавендиша

Слышал о Генри Кавендише? Думаем, не слышал, или слышал только краем уха. Это неудивительно – сам Кавендиш не особо хотел, чтобы о нем слышали. Однако это один из самых плодотворных ученых XVIII века, химик, инженер, и, безусловно, гений.

Генри Кавендиш вычислил плотность Земли, открыл водород и химический состав воды, сформулировал законы Ома, Кулона, Чарльза и Дальтона задолго до того, как то же сделали эти великие ученые, в честь которых те законы и назвали.

А еще он был сказочно богат.

Скажем так, Генри Кавендиш – это Илон Маск своего времени. Вот только Маск очень публичный, а Кавендиш был отшельником. Из тех, которые годами не выходят из своего дома, а общаются только со стенами и собой.



Генри Кавендиш – гений-отшельник (изображение не является исторически точным) / Фото indiatoday

Кавендиш, говорят, жил на грани безумия. Что и говорить, если даже со своей служанкой он "общался" только с помощью записок. Однако научный мир о нем знал. Знал, но воспринимал как фрика.

О всех изобретениях, о гениальности Кавендиша мир узнал из его записей, попавших в руки другого ученого – Джеймса Максвелла – спустя почти 100 лет после смерти гения.

Изменился бы мир, если бы Кавендиш при жизни опубликовал свои открытия? Конечно. Наука сделала бы семимильный шаг вперед.

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