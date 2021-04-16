Дочь звезды "Спасателей Малибу" снялась для Playboy: горячие фото модели 18+
Дочь голливудского актера Дэвида Хассельхоффа Хейли стала первой моделью plus-size, которая украсила обложку Playboy. 28-летняя модель сказала, что для нее – большая честь стать первой такой моделью на европейской обложке мужского журнала. Смотри горячие фото Хейли на Men 24!
Источник:инстаграм Хейли Хассельхофф
Ее можно будет увидеть на обложке немецкого Playboy. Заметим, что Хейли Хассельхофф снялась в очень соблазнительном образе.
Тебе понравится Звезда UFC занялась сексуальной йогой в купальнике: горячие фото спортсменки
"Меня переполняют эмоции по поводу того, что эта обложка означает инклюзивность и ее большую цель – расширение прав и возможностей женщин", – написала она в инстаграме.
Она также отметила, что Playboy помог ей донести до женщин, что нужно без колебаний любить свое тело. Делать это несмотря на общепринятые стандарты красоты. И мы согласны с ней. Ведь больше всего украшает женщину – именно любовь к себе.
Подписчики в восторге от смелости Хейли. Они буквально засыпали модель plus-size комплиментами и словами поддержки:
- "Вау, Хейли. Это потрясающе!";
- "Я очень горжусь тобой";
- "Ты творишь историю, девочка";
- "Настоящая красота изнутри и снаружи";
- "Чрезвычайно красивая".
Наслаждайся Бывшая украинская порнозвезда взбудоражила сеть соблазнительным образом: горячее фото
Хейли – одна из двух дочерей звезды "Спасателей Малибу" Дэвида Хассельхоффа и его бывшей жены Памелы Бах. После развода в 2006 году, каждый родитель получил опеку над одной из дочерей.
Поделиться новостью