Дочь голливудского актера Дэвида Хассельхоффа Хейли стала первой моделью plus-size, которая украсила обложку Playboy. 28-летняя модель сказала, что для нее – большая честь стать первой такой моделью на европейской обложке мужского журнала. Смотри горячие фото Хейли на Men 24!

Ее можно будет увидеть на обложке немецкого Playboy. Заметим, что Хейли Хассельхофф снялась в очень соблазнительном образе.

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"Меня переполняют эмоции по поводу того, что эта обложка означает инклюзивность и ее большую цель – расширение прав и возможностей женщин", – написала она в инстаграме.

Она также отметила, что Playboy помог ей донести до женщин, что нужно без колебаний любить свое тело. Делать это несмотря на общепринятые стандарты красоты. И мы согласны с ней. Ведь больше всего украшает женщину – именно любовь к себе.

Подписчики в восторге от смелости Хейли. Они буквально засыпали модель plus-size комплиментами и словами поддержки:

"Вау, Хейли. Это потрясающе!";

"Я очень горжусь тобой";

"Ты творишь историю, девочка";

"Настоящая красота изнутри и снаружи";

"Чрезвычайно красивая".

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