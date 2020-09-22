Фільми Тіма Бертона – не енциклопедія моди. Але його виразні персонажі мають унікальний яскравий стиль, тож і у них можна багато чого навчитися та взяти на озброєння для себе.

Men 24 розповість тобі, чому персонажі фільмів Тіма Бертона не лише шокують екстравагантністю, а й навчають бути модним та стильним.

Екранізації Кінга 5 культових фільмів жахів, які перевертають свідомість – рейтинг

Сумніваєшся? Обирай Total black – це завжди безпомилковий варіант

Чільна трійка модних прийомів у фільмах Тіма Бертона – смужки, оксамит і чорний колір. Власне, Total black саме на першому місці, адже він, так виглядає, є улюбленим кольором режисера.

Але головне, що чорний личить до всього й завжди, за будь-яких обставин і у будь-яких поєднаннях. Нехай навіть це балахон і капелюх із вуаллю (як у Лідії з фільму "Бітлджус") чи консервативне плаття з плечиками головної героїні стрічки "Дім дивних дітей міс Сапсан".



Лідія, кадр із фільму "Бітлджус" 1988 року / Фото Legion Media



Міс Сапсан, кадр із фільму "Дім дивних дітей міс Сапсан" 2016 року / Фото Legion Media

Хочеш вирізнитися? Додай дрібку естетики субкультур

Що робить персонажів Бертона такими, які буквально врізаються у пам'ять? Особливий стиль. А у ньому – костюми, суміш класики, протесту й характерних субкультурних елементів. Поєднання, які утримують погляд і просто змушують стежити за всіма рухами персонажа.

Пригадуєш панк-костюм Едварда Руки-ножиці з ланцюгами й клепками, вікторіанські волани Свіні Тодда, готичний фрак Джека Скеллінгтона з "Жаху перед Різдвом"? Ми не закликаємо повторювати ці образи. Але згадати свої підліткові роки ніколи не буде зайвим.



Едвард Руки-ножиці, кадр з однойменного фільму 1990 року / Фото Legion Media



Свіні Тодд, кадр з однойменного фільму 2007 року / Фото Legion Media



Джек Скеллінгтон, кадр з фільму "Жах перед Різдвом" 1993 року / Фото Legion Media

Навіщо капелюх? Бо це останній мазок, який довершує картину

А куди ж без капелюхів? Цей аксесуар важливий для цілісності образу. От, поглянь бодай на Капелюшника з "Аліси в Країні чудес", або на Віллі Вонку з "Чарлі й шоколадної фабрики".

І пам'ятай: вдягнути можеш що завгодно, – хоч оксамитове пальто, хоч картатий костюм, хоч сорочку з шовковим бантом, – але без капелюха магії образу не буде.



Капелюшник, кадр із фільму "Аліса в Країні чудес" 2010 року / Фото Legion Media



Віллі Вонка, кадр із кінофільму "Чарлі й шоколадна фабрика" 2005 року / Фото Legion Media

Не хочеш вирізнятися? Погана ідея – згадай Едварда

Спроби догодити комусь і для цього відмовитися від своєї індивідуальності ніколи не призводили до чогось хорошого. От Едвард Руки-ножиці дуже хотів вписатися в ідилічно-квітчастий світ свого містечка…

Але все закінчилося провалом і добровільним ув'язненням у замку. Зате без зради собі й своїм потребам. Тож передусім прислухайся до себе, вдягай те, що подобається саме тобі, і не тягнися за стереотипами.



Не варто підлаштовуватися під "бути як всі", кадр із фільму "Едвард Руки-ножиці" 1990 / Фото Legion Media

Даруй, зачіска? Та хіба ж про неї варто турбуватися

Волосся лежить не так, як тобі хотілося б? Овва. А згадай десь так кожного другого персонажа фільмів Бертона. Або й самого режисера.

Бертон відверто натякає: ідеальна укладка – ну геть не обов'язковий атрибут персонального стилю.



Кадр із фільму "Бітлджус" 1988 року / Фото Legion Media

Ще трохи про кіно Цього просто не могло бути: 5 дивних кіноляпів у начебто історичних фільмах