Фильмы Тима Бертона – не энциклопедия моды. Но его выразительные персонажи имеют уникальный яркий стиль, поэтому и в них можно многому научиться и взять на вооружение для себя.

Men 24 расскажет тебе, почему персонажи фильмов Тима Бертона не только шокируют экстравагантностью, но и учат быть модным и стильным.

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Сомневаешься? Выбирай Total black – это всегда безошибочный вариант

Первая тройка модных приемов в фильмах Тима Бертона – полоски, бархат и черный цвет. Собственно, Total black именно на первом месте, ведь он, как кажется, является любимым цветом режиссера.

Но главное, что черный подходит ко всему и всегда, при любых обстоятельствах и в любых сочетаниях. Пусть даже это балахон и шляпа с вуалью (как у Лидии из фильма "Битлджус") или консервативное платье с плечиками главной героини фильма "Дом странных детей мес Перегрин".



Лидия, кадр из фильма "Битлджус" 1988 года / Фото Legion Media



Мисс Перегрин, кадр из фильма "Дом странных детей мес Сапсан" 2016 года / Фото Legion Media

Хочешь выделиться? Добавь щепотку эстетики субкультур

Что делает персонажей Бертона такими, которые буквально врезаются в память? Особый стиль. А в нем – костюмы, смесь классики, протеста и характерных субкультурных элементов. Сочетание, удерживающие взор и просто заставляющие следить за всеми движениями персонажа.

Помнишь панк-костюм Эдварда Руки-ножницы с цепями и заклепками, викторианские воланы Суини Тодда, готический фрак Джека Скеллингтона из "Кошмара перед Рождеством"? Мы не призываем повторять эти образы. Но вспомнить свои подростковые годы никогда не будет лишним.



Эдвард Руки-ножницы, кадр из одноименного фильма 1990 года / Фото Legion Media



Суини Тодд, кадр из одноименного фильма 2007 года / Фото Legion Media



Джек Скеллингтон, кадр из фильма "Кошмар перед Рождеством" 1993 года / Фото Legion Media

Зачем шляпа? Потому что это последний мазок, который довершает картину

А куда же без шляп? Этот аксессуар важен для целостности образа . Вот, посмотри хотя бы на Шляпника из "Алисы в Стране чудес", или на Вилли Вонку из "Чарли и шоколадной фабрики".

И помни: надеть можешь что угодно, – хоть бархатное пальто, хоть клетчатый костюм, хоть рубашку с шелковым бантом, – но без шляпы магии образа не будет.



Шляпник, кадр из фильма "Алиса в Стране чудес" 2010 года / Фото Legion Media



Вилли Вонка, кадр из кинофильма "Чарли и шоколадная фабрика" 2005 года / Фото Legion Media

Не хочешь выделяться? Плохая идея – вспомни Эдварда

Попытки угодить кому-то и для этого отказаться от своей индивидуальности никогда не приводили к чему-то хорошему. Вот Эдвард Руки-ножницы очень хотел вписаться в идиллически-цветастый мир своего городка...

Но все закончилось провалом и добровольным заключением в замке. Зато б ез измены себе и своим потребностям. Поэтому прежде всего прислушайся к себе , одевай то, что нравится именно тебе и не тянись за стереотипами.



Не стоит подстраиваться под "быть как все", кадр из фильма "Эдвард Руки-ножницы" 1990 / Фото Legion Media

Извини, прическа? Разве о ней стоит беспокоиться

Волосы лежат не так, как тебе хотелось бы? Хм, хм. А вспомни где-то каждого второго персонажа фильмов Бертона. Или самого режиссера.

Бертон откровенно намекает: идеальная укладка – ну совсем не обязательный атрибут персонального стиля.



Кадр из фильма "Битлджус" 1988 / Фото Legion Media