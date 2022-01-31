Не став винятком її свіженький пост. На ньому можна вдосталь помилуватися гімнасткою у спокусливому купальнику. Останній, до слова, надзвичайно виграшно підкреслює бездоганні форми Влади Нікольченко. Чим ми й рекомендуємо милуватися.

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"Літо взимку. Яка погода у вашій країні?", – написала вона в мережі.

Яка погода в Україні вона й сама без нас прекрасно знає. Інакше навіщо б вона вирушала на відпочинок до Еміратів. Що ж стосується прихильників гімнастки, то вони у захваті від красуні. Про це свідчать безліч лайків, а також коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Надзвичайно красива";

"Я закоханий у тебе";

"Від тебе неможливо відірвати погляду";

"Дуже гарне фото".



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Влада Нікольченко викликає непідробний захват. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на українську гімнастку. Це дозволить тобі бути одним з перших, хто матиме можливість милуватися красунею в мережі.