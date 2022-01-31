Не стал исключением ее свежий пост. На нем можно вдоволь полюбоваться гимнасткой в ​​соблазнительном купальнике. Последний, к слову, очень выигрышно подчеркивает безупречные формы Влады Никольченко. Чем мы и советуем любоваться.

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"Лето зимой. Какая погода в вашей стране?", – написала она в сети.

Какая погода в Украине она сама без нас прекрасно знает. Иначе зачем бы она отправлялась на отдых в Эмираты. Что же касается поклонников гимнастки, то они в восторге от красавицы. Об этом свидетельствует множество лайков, а также комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Чрезвычайно красивая";

"Я влюблен в тебя";

"От тебя невозможно оторвать взор";

"Очень красивое фото".



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