За останні кілька місяців на ютубі з'явилося кілька десятків роликів з оголеною йогою. Ми спочатку подумали, що це якийсь 1-квітневий жарт, але ж до весни ще далеко. Тож вирішили перевірити та пошукати відео на одному з найпопулярніших сервісів Google. Дивися на Men 24, що з того вийшло та що нам таки вдалося знайти!

І поки PornHub розбирається зі скандалом, який нещодавно виникнув, – ютуб перебрав на себе усю увагу. І винними у цьому стали ролики з голою йогою. На них абсолютно оголені дівчата виконують різноманітні асани. Сам глянь на Men 24, про що ж так активно говорять у мережі!

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А все почалося з поста популярного ютуб-блогера Дерика Блекмана у твіттері. Він написав: "Хтось сказав мені пошукати "голу йогу" на YouTube, і я не можу перестати сміятися". Публікація супроводжується 4 скриншотами з відео, які з'являються після введення запиту в рядку пошуку. Ми, звичайно ж, вирішили самостійно перевірити, що ж це за дива такі.



Блогер присвятив свій пост у твіттері голій йозі / Скриншот

І справді, після введення на ютубі комбінації слів "naked yoga" з'являється безліч роликів з жінками, практикуючими йогу зовсім без одягу. ЗОВСІМ! Зауважимо, що ролики виглядають старими, тож є ймовірність, що їх просто перезавантажили. А за останні 2 місяці таких відео з'явилося кілька десятків.

Що на це каже YouTube?

За логікою речей, сервіс мав би блокувати такі ролики. Про це йдеться й у політиці YouTube. Зокрема мовиться, що "на YouTube заборонено публікувати матеріали відвертого сексуального характеру".

Гаразд, а з оголеною йогою що не так? Канали, присвячені голій йозі, обходять ці правила, називаючи свої ролики "освітніми".

"Це гола йога, і це важливо для здоров'я, фітнесу та освіти", – йдеться в одній з "відмов від відповідальності" на початку відео.

Та й канали мають доволі неоднозначні назви. Наприклад, "Школа оголеної йоги", "Клуб оголеної йоги". А на самих відео дійсно займаються йогою. Нічого забороненого, чорт забирай! Ба більше, у школи оголеної йоги є справжній сайт, а також уроки, які проводять у Нью-Йорку. Щоправда, канали на ютубі не мають нічого спільного з нею.



Канали з оголеною йогою маскуються під освітні / Скриншот

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Представник школи навіть прокоментували ситуацію виданню Insider: "Ми не використовуємо ютуб, тому хтось вкрав наші відео. Але я впевнений, що Google закриє ці облікові записи. Ми не витрачаємо час на їх пошуки".

Цікава цифра: одне з відео на каналі The Yoga Meditation набрало 13 мільйонів переглядів. І ця цифра лише продовжує рости.

"Оголена йога – це те, що ви думаєте. Заняття йогою без одягу, по суті, вимагають, щоб ви роздягнулися перед залом, повним людей, які роблять те ж саме, і виконували безліч асан", – йдеться в описі під відео.

Але деякі ролики на ютубі більше нагадують відверту еротику, а не відеоуроки з йоги. На них дівчата повільно скидають одяг, показуючи усі свої геніталії. Та й обкладинки до роликів часто роблять акцент саме на зоні бікіні.



Що показує ютуб, якщо ввести в пошук naked yoga / Скриншот

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Хай там як, але ми рекомендуємо тобі ввести у рядок пошуку на ютуб слова "naked yoga". Принаймні з цікавості. А то раптом Google їх усіх видалить, а ти так і не побачиш жодного. Прикро буде, правда ж?