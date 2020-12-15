За последние несколько месяцев на ютьюбе появилось несколько десятков роликов с обнаженной йогой. Мы сначала подумали, что это какая-то 1-апрельская шутка, но к весне еще далеко. Поэтому решили проверить и поискать видео на одном из самых популярных сервисов Google. Смотри на Men 24 что из этого вышло и что нам удалось найти!

И пока PornHub разбирается со скандалом, который недавно возник, – ютьюб взял на себя все внимание. И виновными в этом стали ролики с голой йогой. На них абсолютно обнаженные девушки выполняют различные асаны. Сам посмотри на Men 24 , о чем так активно говорят в сети!

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А все началось с поста популярного ютьюб-блогера Деррика Блэкмана в твиттере. Он написал: "Кто-то сказал мне поискать "голую йогу" на YouTube, и я не могу перестать смеяться" . Публикация сопровождается 4 скриншотами с видео, которые появляются после ввода запроса в строке поиска. Мы, конечно же, решили самостоятельно проверить, что же это за чудеса такие.



Блогер посвятил свой пост в твиттере голой йоге / Скриншот

И действительно, после введения на ютьюбе комбинации слов "naked yoga" появляется множество роликов с женщинами, практикующими йогу совсем без одежды. СОВСЕМ! Заметим, что ролики выглядят старыми, поэтому есть вероятность, что их просто перезагрузили. А за последние 2 месяца таких видео появилось несколько десятков.

Что на это говорит YouTube?

По логике вещей, сервис должен блокировать такие ролики. Об этом говорится и в политике YouTube. В частности говорится, что "на YouTube запрещено публиковать материалы откровенного сексуального характера".

Ладно, а с обнаженной йогой, что не так? Каналы, посвященные голой йоге, обходят эти правила, называя свои ролики "образовательными".

"Это голая йога, и это важно для здоровья, фитнеса и образования" , – говорится в одном из "отказов от ответственности" в начале видео.

И каналы имеют довольно неоднозначные названия. Например, "Школа обнаженной йоги" , "Клуб обнаженной йоги" . А на самих видео действительно занимаются йогой. Ничего запрещенного, черт побери! Более того, в школы обнаженной йоги есть настоящий сайт, а также уроки, которые проводят в Нью-Йорке. Правда, каналы на ютьюбе не имеют ничего общего с ней.



Каналы с обнаженной йогой маскируются под образовательные / Скриншот

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Представитель школы даже прокомментировали ситуацию изданию Insider : "Мы не используем ютьюб, поэтому кто-то украл наши видео. Но я уверен, что Google закроет эти учетные записи. Мы не тратим время на их поиски".

Интересная цифра: одно из видео на канале The Yoga Meditation вступило 13 миллионов просмотров. И эта цифра только продолжает расти.

"Обнаженная йога – это то, что вы думаете. Занятия йогой без одежды, по сути, требуют, чтобы вы разделись перед залом, полным людей, которые делают то же самое, и выполняли множество асан" , – говорится в описании под видео.

Но некоторые ролики на ютубе больше напоминают откровенную эротику, а не видеоуроки по йоге. На них девушки медленно сбрасывают одежду, показывая все свои гениталии. И обложки к роликам часто делают акцент именно на зоне бикини.



Что показывает ютуб, если ввести в поиск naked yoga / Скриншот

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